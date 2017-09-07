Dilini kopardığı tacizci duruşmaya gelemedi

Sanık avukatı müvekkilinin testis kanseri olduğu gerekçesiyle kemoterapi gördüğünü ve evden çıkamadığını, bu nedenle duruşmalara gelemediğini söyledi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan olayın mağduru Ebru O. şikâyetinin devam ettiğini, önceki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu söyledi. 0Şikayetçi Ebru O.’nun avukatı Zehra Şahin ise “Bizim sanığa da bir takım sorularımız olacaktı. Hastanede gördüğü tedavinin duruşmaya engel olup olmayacağına ilişkin yazı yazılarak sorulmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının talebini kabul etti. Heyet, sanığın bir sonraki duruşma gelmediği takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkarılacağı ihtarında bulunarak duruşmayı erteledi. Ebru O. duruşma çıkışı şunları söyledi: “Avukatı sanığın tedavi gördüğü için evden çıkamadığını söyledi. Şimdiye kadar sokakta iki kere ben gördüm. Hem otobüste hem metrobüste. Aynı mahallede oturuyoruz. Kemoterapi gördüğü söyleniyor. Saçı başı dökülmemişti. Maske de takmıyordu. Tedavi görüyorsa sokakta nasıl geziyor”