'Dilimizi korumalı, yeni nesle anlatmalıyız'

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler, Bilkent Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş Üniversitesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı tarafından 26 Eylül Dil Bayramı’nda Bükreş’te düzenlenen 12.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı’nda buluştu. Kurultaya Bilkent Üniversitesi’nden Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rasim Özyürek, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Başkanı Dr. Enver Hasanoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katıldı.

Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek kurultay açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

HER TÜRK TÜRKÇEYİ YÜKSELTMELİ

"Dil bir iletişim aracı olma yanında insanlar arasında duygu, düşünce ve de inanç birliğini oluşturan, toplumsal yapıyı da güçlendiren ortak bağdır. Yüce Atatürk dil devrimiyle güzel Türkçemizi kendi öz değerlerine dayanarak, çağdaş bir kültür diline ulaştırmayı amaçlamıştır.

Yüce Atatürk’ün söylediği gibi Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir demesiyle Türk dilinin zenginliğinden söz etmektedir. Dilimizi daima korumalıyız yeni nesle bunu anlatmalıyız. Her Türk Türkçemizi sevmeli onu daima yükseltmelidir" ifadelerini kullandı.

DİLİMİZ DÜNYADA 3. SIRADA

Toplantıda konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Türkçe'nin UNESCO verilerine göre ana dil sıralamasında üçüncü, resmî dil sıralamasında ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çekti. Ateş, "Böylesine yaygın bir dil olan Türkçe'yi geliştirmek ve yaşatmak için yapılan her türlü faaliyetin desteklenmesi gerekmektedir" dedi. Romanya'da 100 bin kişinin Türkçe konuştuğu bilgisini paylaşan Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Köstence'deki Kemal Atatürk Ulusal Koleji başta olmak üzere Romanya'da Türkçe üzerine araştırma yapanların Türkçeye sağladıkları katkıyı vurguladı. Kurultayda altı ayrı salonda 144 bilim insanı bildirilerini sunup tartışmaya açtı. 12. Büyük Türk Dili Kurultayı'nın sonunda Dr. Abide Doğan ve Dr. Hamza Zülfikar başkanlığında toplanan komisyonca hazırlanan sonuç bildirisi tüm delegelere okundu. Katılımcılar için ayrıca Bükreş’te tarihi mekanları içeren bir de gezi düzenlendi.