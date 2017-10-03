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    Dilenci kılığına giren zabıta yarım saatte bakın ne kadar topladı

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ta insanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için yapılan çalışma kapsamında zabıta memuru dilenci kılığına girdi. Yarım saat boyunca dilenen zabıta personeli 32 lira topladı.

    Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insanların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek adına sosyal bir deney gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir personel, dilenci kılığına girerek şehrin işlek caddelerinden Meydan Yeri ve Lise Caddesi'nde yarım saat boyunca ağzına maske takarak ve sakat taklidi yaparak dilendi. Vatandaşların birçoğunun yardımda bulunduğu dilenci kılığındaki zabıta personeli, 30 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 32 lira topladı.

    Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran vatandaşların dilencilere karşı daha hassas olmaları gerektiğini belirterek, "Bugün dilencilikle alakalı olarak zabıta memurumuza kıyafet değiştirip sokağa gönderdik ve caddede yarım saat içerisinde 32 lira para topladı. Dini duygularda hassas olan vatandaşlarımızın, özellikle kadın vatandaşlarımızın bu konularda daha hassas olmalarını istiyorum. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hiçbir zaman dini duygularını kimsenin sömürmesine izin vermesinler. Bu konuda hassas olalım eğer hassas olursak dilenci problemini ortadan kaldırmış oluruz ve çözüm bulmuş oluruz. Topladığımız paraları arkadaşlar saydılar. Parayı belediye veznesine tutanak karşılığı yatırıp makbuzu da o tutanağa ekleyerek dosyamızda muhafaza edeceğiz" dedi.

    Dilenci kılığına giren zabıta yarım saatte bakın ne kadar topladı

    Vatandaşların duygu sömürüsü yapan insanlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden dilenci kılığına giren zabıta personeli Fehmi Altan ise, "Yozgat'ta dilencilerle ilgili operasyon düzenledik. Yarım saatte havaların soğuk olması nedeniyle de 32 lira para topladım. Orta yaş kadınlar çok hassaslar. Allah rızası için denildiği zaman para veriyorlar. Bu parayı vermemeleri gerekiyor. Vatandaşların duygularıyla oynayan insanlara karşı daha duyarlı ve tedbirli olmaları bizim için çok iyi olur. En azından şehrimizde olan dilencilik olayını maksimum seviyeye düşürmüş oluruz" diye konuştu.

    Yapılan çalışma sonucunda vatandaşlar da dilencilere karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi. 

     

    Etiketler: dilenci kılığına giren zabıta , dilenci para , yozgat
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