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    Dilek’in ABD’deki hukuk zaferi; ‘Fazla güzel’ diye kovulmuştu

    DIŞ HABERLER
    24 Ağustos 2017 - 00:44Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:44

    ABD’nin New York kentinde “çok güzel” olduğu için çalıştığı yoga merkezinden kovulan Türk eğitmen Dilek Edwards (33), ‘cinsiyet ayrımcılığı’na uğradığını savunarak başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

    Dilek, Charles Nicolai’nin New York’ta eski Playboy mankeni olan eşi Stephanie Adams ile işlettiği salonda 2012’de çalışmaya başladı. Dilek’in iddiasına göre; bir yılı aşkın bir süre sonra Nicolai, Dilek’e “çok güzel” olduğu için eşi Stephanie’nin kıskanabileceğini söyleyerek görevine son verdi. Türk eğitmen bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Manhattan Mahkemesi, Dilek’in cinsel ayrımcılık davası açamayacağı yönünde bir karar verince dava temyize taşındı. Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak, işverenin cinsel çekicilik bazlı yaklaşımının cinsiyet temelli olduğuna ve bu nedenle Dilek’in ayrımcılığa uğradığına hükmetti. Yargıç, “Dilek’in işten kovulmasının tek nedeni, Stephanie’nın, kocasının cinsel olarak Dilek’ten hoşlanabileceğine yönelik inancıdır” dedi. 

    Dilek’in ABD’deki hukuk zaferi; ‘Fazla güzel’ diye kovulmuştu

    Etiketler: New York , ABD , gazetehaberleri
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