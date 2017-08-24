Dilek’in ABD’deki hukuk zaferi; ‘Fazla güzel’ diye kovulmuştu

Dilek, Charles Nicolai’nin New York’ta eski Playboy mankeni olan eşi Stephanie Adams ile işlettiği salonda 2012’de çalışmaya başladı. Dilek’in iddiasına göre; bir yılı aşkın bir süre sonra Nicolai, Dilek’e “çok güzel” olduğu için eşi Stephanie’nin kıskanabileceğini söyleyerek görevine son verdi. Türk eğitmen bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Manhattan Mahkemesi, Dilek’in cinsel ayrımcılık davası açamayacağı yönünde bir karar verince dava temyize taşındı. Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak, işverenin cinsel çekicilik bazlı yaklaşımının cinsiyet temelli olduğuna ve bu nedenle Dilek’in ayrımcılığa uğradığına hükmetti. Yargıç, “Dilek’in işten kovulmasının tek nedeni, Stephanie’nın, kocasının cinsel olarak Dilek’ten hoşlanabileceğine yönelik inancıdır” dedi.