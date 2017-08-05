Dilekçeler özel kuryeyle gitti

TEAMÜL TEPKİSİ
Kösele gibi Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu da aynı yöntemle emeklilik dilekçesini gönderdi. Koramiral Korlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal’dan daha fazla kıdeme sahipti. Korlu’nun teamüllerin dikkate alınmamasına tepki olarak emekliliğini istediği ileri sürüldü. Bu durumda Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı veya Donanma Komutanlığı için öne çıkacağı iddia ediliyor. Söz konusu istifaların işleme konulmasından sonra TSK’da önümüzdeki haftadan itibaren yeni görev atamalarının yapılması bekleniyor.