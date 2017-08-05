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    Dilekçeler özel kuryeyle gitti

    Uğur ERGAN / ANKARA
    05 Ağustos 2017 - 20:52Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 20:52

    Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 2 Ağustos Çarşamba günkü toplantısında, kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Bu atama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği konuluşan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yle ilgili bir belirsizliğe neden olmuştu. Kösele ise yakın çevresine “TSK’ya sorun çıkarmam” diyerek emekliliğini isteyeceğinin sinyalini vermişti. Kösele, emeklilik dilekçesini komutanlığına bağlı özel kurye ile gönderdi. Deniz Kuvvetleri’ne ulaşan emeklilik dilekçesinin en geç yarın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) iletilerek işleme konulması bekleniyor. Kösele, 30 Ağustos’a kadar izinli sayılacak ve 1 Eylül’den itibaren de emekliye ayrılmış olacak.

    TEAMÜL TEPKİSİ

    Kösele gibi Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu da aynı yöntemle emeklilik dilekçesini gönderdi. Koramiral Korlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal’dan daha fazla kıdeme sahipti. Korlu’nun teamüllerin dikkate alınmamasına tepki olarak emekliliğini istediği ileri sürüldü. Bu durumda Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı veya Donanma Komutanlığı için öne çıkacağı iddia ediliyor. Söz konusu istifaların işleme konulmasından sonra TSK’da önümüzdeki haftadan itibaren yeni görev atamalarının yapılması bekleniyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Oramiral Veysel Kösele , Oramiral , Veysel Kösele , Koramiral Hasan Şükrü Korlu , Koramiral , Hasan Şükrü Korlu
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