Dilan Tatlıses’i kazandı

Şarkıcı Dilan, türkücü babası İbrahim Tatlıses'in soyadını almak için giriştiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı. Tatlıses soyadına kavuşan Dilan, Çıtak soyadını ise kaybetti. Asliye hukuk mahkemesi, davada Dilan'ın teyzesi Hülya Kulakçı'yı tanık olarak dinledi. Kulakçı "Davacı ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in kızıdır. Ancak davacının annesi ile İbrahim Tatlıses resmi evli olmadı. Bu nedenle Dilan, annesinin sonradan evlendiği Cem Çıtak'ın soyadını almıştır. Dilan'ın babası İbrahim Tatlıses olduğundan o da babasının soyadını kullanmak istemektedir" dedi. Tanık ifadesinin ardından mahkeme, Dilan'ın "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" talebini kabul ederek şarkıcının soyadının Tatlıses olarak değiştirilmesine karar verdi.

ÇITAK SOYADI HUKUKSUZ

Dilan, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep ettiyse de mahkeme bu talebi reddetti. Şarkıcının bu talebi mahkeme tarafından hukuken mümkün olmadığı için kabul görmedi. Bu nedenle şarkıcı yalnızca Tatlıses soyadını resmi olarak kullanabilecek. Dilan'ın annesi Işıl Çıtak, İbrahim Tatlıses ile Kara Zindan filminin çekimleri sırasında tanışıp yakınlaşmıştı. Çiftin birlikteliğinden Dilan doğmuştu.(Sabah)