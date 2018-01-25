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Dilan Çiçek Deniz kimdir kaç yaşında?

Dilan Çiçek Deniz, rol aldığı projeler kadar magazinsel olaylarla da gündemde yer almaya devam ediyor. Baş rolünde oynadığı Çukur dizisinin dışında Bodrum Masalı, Güneşin Kızları gibi önemli projelerde de yer alan Dilan Çiçek Deniz, magazin camiasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir kaç yaşındadır? İşte, son günlerin popüler ismi hakkında merak edilen bazı detaylar

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 11:14 | Son Güncelleme :

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Anne ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek, daha lise yıllarındayken tiyatro eğitimi almıştır. O dönemde liseler arası tiyatro yarışmasına katılan güzel isim, oyunculuk alanındaki yeteneğini ödülle taçlandırmıştır.

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
İlk rolü 2015'de Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.

"Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynayan oyuncu, dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmıştır.

Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür.

Dilan Çiçek Deniz, 2018 yılı itibariyle Çukur dizisinin başrolünde yer almaktadır.

Etiketler: kimdir , nereli , televizyon , yayın , televizyon programı
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