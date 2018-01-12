Dilan Çiçek Deniz kimdir? Furkan Andıçla mı sevgili?

Çukur dizisinin Sena’sı rolüyle dikkat çeken ve cesur sahneleriyle uzun süre gündemde kalan Dilan Çiçek Deniz, hakkında merak edilenleri derledik.
2014 yılında gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Dilan Çiçek Deniz, kariyerine oyunculukla devam ediyor. İlk başrol deneyimini usta isimlerin de yer aldıüğı Bodrum Masalı dizisiyle yaşayan Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas’ta doğdu. İzmir Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünü bırakan Dilan Çiçek Deniz, karşılaştırılmalı edebiyat okuyor.
Dizi dünyasına 2015 yapımı “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisiyle adım atan Dilan Çiçek Deniz, bu dizide Ebru karakterine hayat verdi. 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide “Elif” karakterini canlandırmış ve Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, ardından Bodrum Masalı adlı dizide başrol oynadı. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülüde “Yıldızı Parlayan” ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, SHOW TV’nin iddialı projesi Çukur dizisinde “Sena Koçovalı” karakterini canlandırıyor. Okan Can Yantır ile 2 yıl beraber olan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir meslektaşı Furkan Adıç ile birlikte.
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