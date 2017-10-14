Dil eğitiminde yeni model

En çok konuşulan dillerin başında İngilizce geliyor, onu İspanyolca veya Almanca takip ediyor. Bu diller için yeni öğretim teknikleri geliştirilmeye devam ediliyor. Uğur Koleji de ‘Ana Dil Öğrenme Modeli’ adını verdiği sistemle yabancı dil öğretiyor. Öğrenciler İngilizce ile birlikte İspanyolca ve Almanca öğreniyor. Lise 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri aldıkları yabancı dil eğitimlerini kampüste açılan kulüplerde pekiştirerek IELTS, TOEFL, Zertifikat Deutsch ve Diplomas de Espanol Como Lengua Extranjera gibi uluslararası dil sınavlarına hazırlanıyorlar. Ulusal ölçütlerin yanı sıra Common European Framework–Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı kapsamında hazırlanan ders içeriğiyle öğrencilerin dil gereksinimleri karşılanıyor. Eğitimler kapsamında British Council ve diğer yurtdışı eğitim fuarlarına, Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü ve Cervantes Enstitüleri’ne de geziler organize ediliyor.

İŞ ARAMADA YABANCI DİL ETKİLİ

21’inci yüzyılda İngilizcenin yanında ikinci hatta üçüncü dillerin de gerekli hale geldiğini belirten Uğur Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı H. Cem Yurtsev, “Üniversiteden mezun olan gençler iş arama esnasında birden fazla yabancı dil şartıyla karşılaşıyor. İngilizce eğitimde zorunlu kılındı ancak artık tek başına yetmiyor. Uluslararası firmalarda olduğu gibi ulusal firmalarda da mümkün olduğunca fazla yabancı dil bilen gençleri tercih ediyor” diyor.