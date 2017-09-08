Dikkat! YouTube'da video izleyenler artık...

YouTube, canlı yayın fonksiyonu için bazı yeni özellikler açıkladı. Aralarında azaltılan gecikme ve daha basit chat yönetimi de bulunan değişiklikler, YouTube Live'ı kullanıcılar için daha işlevsel ve kullanışlı bir özellik haline getirme amacı taşıyor.

İlk olarak, yayın yapanların şimdi "çok az gecikme" seçenekleri var; böylelikle video akış gecikmesi sadece birkaç saniyeye indiriliyor. Bu da bir canlı yayın sırasında sorulara cevap verme gibi işlevleri daha kolay ve etkili hale getirecek.





Ayrıca artık chat akışını "alt/option"a basarak duraklatabiliyorsunuz ve mesajlara göz gezdirip silebiliyor veya onaylayabiliyorsunuz. Yayın yapanlar ayrıca uygunsuz olma ihtimali olan yorumları yakalayan sistemi etkinleştirebilirler, böylece bu yorumlar incelemeniz için bekletiliyor.

YouTube ayrıca moderatörler, yorumlar ve canlı chat arasında paylaşılabilen gizli kullanıcı listelerini getiriyor, buna ek olarak Apple'ın ReplayKit'ini destekleyen tüm uygulamalardan iPhone veya iPad'inizle YouTube'un ana uygulamasına yayın yapabilirsiniz.



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