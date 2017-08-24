MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dikkat... Yasadışı sayılıyor! Kullanana ceza kesiliyor!

Dikkat... Yasadışı sayılıyor! Kullanana ceza kesiliyor!

Hürriyet Haber
24 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:15

Denetim yapan trafik ekipleri Uber’in Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari modellerle servis verdiği ‘UberXL’ araçlarının şoförlerine 2628 TL, yolculara ise 292 TL ceza kesiyor. Cezalar “yasadışı olan bir ulaşım aracını” kullanmak sebebi ile kesiliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur 2017 yılında bin 980 UBER müşterisine 292’şer TL ceza yazıldığını belirtti. Yeni Şafak'ın haberine göre  Uğur şunları söyledi: “UBER gerek maliye gerekse emniyet birimlerimiz ile yaptığımız birtakım çalışmalar sebebi ile Türkiye’de gelişmesini ağır olarak ilerleten bir sistem. Telefon ile araç çağırma sistemi olan UBER tamamen yasadışı, bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan UBER’in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 TL, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 TL ceza yazılıyor. 2017 yılında bin 961 şoföre yasadışı taşımacılık sebebi ile ceza yazıldı.” dedi.

"UBER AVUKAT DESTEĞİ VERİYOR"

Uğur, UBER’in söylendiği gibi şoförlerin cezasını ödemediğini aksine sadece avukat desteği verdiğini ifade etti. Uğur: “UBER, sadece avukat desteği veriyor. Dava kaybedildiğinde şoför yüklü bir ceza borcuyla başbaşa kalıyor. Yolcunun cezası zaten yolcunun üzerine kalıyor ve birkaç yıl sonra katlamalı olarak karşısına çıkıyor. Müşterilerin ve şoförlerin yasal taşıma sistemlerini tercih etmesi hem vergilendirme açısından hem de güvenlik açısından önemli.” dedi.

Etiketler: Uber , Uber Taksi , Uber yasağı , uber ceza
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri