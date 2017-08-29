MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Dikkat! Telefonunuza bu mesaj geliyorsa dolandırılıyorsunuz

    Dikkat! Telefonunuza bu mesaj geliyorsa dolandırılıyorsunuz

    Ali AKSOYER /İSTANBUL,(DHA)
    29 Ağustos 2017 - 08:10Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 08:10

    Vatandaşlara "Sigorta borcunuz var. İcraya veriliyorsunuz. Geri dönüş yapın" diyerek mesaj atarak dolandırıcılık yapan 2'si kadın 13 kişi polis tarafından yakalandı.

    İstanbul'da kurdukları sahte bir şirket üzerinden avukat ve hukuk bürosu isimleri kullanarak vatandaşlara "Sigorta borcunuz var. İcraya veriliyorsunuz. Geri dönüş yapın" diyerek mesaj atarak dolandırıcılık yapan 2'si kadın 13 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 600 bin kişiye ait kredi kartı ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin geri dönüş yapan vatandaşların kredi kartı bilgilerini aldıkları daha sonra kartlarını klonlayarak yurt dışında harcama yaptıkları öğrenildi. Operasyon sırasında şüphelilerin olaylarda kullandıkları cep telefonlarını çatılara attıkları bu telefonların polisler tarafından toplandığı öğrenildi.

    Dikkat Telefonunuza bu mesaj geliyorsa dolandırılıyorsunuz

    6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

    Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir dolancırılık şebekesini çökertti. 22 Ağustos 2017 tarihinde daha önceden belirlenen 6 adrese yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan tahkikat sonucu 13 kişi gözaltına alınarak Yankescilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

    DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

    Polisin yaptığı tahkikatta şüphelilerin bir şirket kurarak, bazı avukat ve hukuk bürolarının isimlerini kullanarak vatandaşlara mesaj attıkları öğrenildi. Şüphelilerin attıkları mesajda "Sigorta borcunuzdan dolayı borcunuz var. Hakkınızda icra işlemi başlatılacak. Bugün içinde geri dönüş yaparsanız, borcunuzdan indirim yapılacak" yazdığı altında da avukat ve hukuk bürosuna ait olduğu söyleyenen cep telefon numaraları bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kendilerine dönüş yapan mağdurlara sözde indirimler yaptıkları ve paraları PTT şubesinde açtıkları bir hesaba yatırttıkları belirlendi. Ayrıca arayan kişilerin kredi kart bilgilerini aldıkları mağdurların kartlarını klonladıkları ve yurt dışındaki kumarhanelerde işlem yaptıkları öğrenildi.

    Dikkat Telefonunuza bu mesaj geliyorsa dolandırılıyorsunuz

    ATTIKLARI TELEFONLAR ÇATILARDAN TOPLANDI

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şebeke üyelerinin evlerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, 10 adet bilgisayar, 35 adet cep telefonu, 40 adet telefon hattı ile kredi kartı kopyalamakta kullanılan cihazlar ele geçirildi. Şüphelilerin bunları oturdukları evlerde bulunan çek yat yastıklarının içine sakladıkları öğrenildi. Operasyon sırasında bazı şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını bina çatılarını attıkları öğrenildi. Bu telefonlar polisler tarafından çatılardan toplandı.

    ÜZERLERİNDEN 600 BİN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ ÇIKTI

    Şüphelilerle birilkte ele geçen iki adet hard diskte ise 600 bin kişiye ait kimlik ve kredi kart bilgilerinin olduğu, şüphelilerin bunları hackerlardan temin ettikleri belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden çete liderleri olduğu öğrenilen A.Ç.(30) ile V.K.(35) nın aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: istanbul , dolandırıcılık , mesaj , Sigorta , SMS , icra
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri