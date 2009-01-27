Dikkat Sivas çıkabilir

H.Deniz Çekin yazıyor

Maçın ilk yarısı Sivas’taki maçın çok benzeriydi. “Önce durdur, sonra vurabilirsen vur, vuramazsan bu işin Sivas’ı var” prensibiyle hareket eden konuk ekip kendi sahasından fazla çıkmadı. Atağın kontrasına bile yanaşmayan Süper Lig liderinin tek hücum organizasyonu Mehmet YILDIZ’a doğru atılan toplardı. Dikkat ederseniz Mehmet YILDIZ’a atılan değil de; ona doğru atılan, ifadesini kullandım. Topu kapan her Sivaslı futbolcunun aklına ilk gelen en ileride bulunan beyaz formayı aramaktı.

Tabi ki bu olağanüstü hücum organizasyonu ilk yarı boyunca Sivasspor adına hiçbir pozisyon üretemedi.

Galatasaray topun mutlak hakimiydi ilk 45 dakikada. Hücumda da çoğaldılar. Ancak dikine oynama becerisini gösteremeyince kanatlardan gelen toplar tehlikeler yaratamadı. Futbolumuzun kronik sorunlarından biri de topu iyi ortalayabilen kanat oyuncusu olmaması. Bence bu maçta Galatasaray adına kanat toplarından önemli tehlike yaratılmamasının ana nedeni buydu.

Ayhan ileri uçta kendine verilen görevi yerine getirmek için elinden geleni yaptı. En azından Sivasspor maçında kırmızı kart görmeden ilk yarıyı kapatan kaptan olarak Galatasaray tarihine geçti. Üç gün önce Sivas’ta oynanan maçtan en önemli fark da buydu zaten. Galatasaray 11 kişi ile oyuna devam edebildi.

Bülent UYGUN, Balili ve Onur ile oyuna başlayarak ikinci yarıda biraz daha hücumu düşüneceğinin sinyallerini verdi. Bunun sonucunda da ikinci yarının hemen başında ilk köşe atışını kazanabilecek kadar yaklaştılar Galatasaray kalesine.

Oyunun tek kutuplu dengesi bu şekilde bozulunca, ortaya daha futbola yakın bir mücadele çıktı. Kontra atağı iyi beceren konuk ekip, Balili’nin becerisi ile Mehmet YILDIZ’ın ısrarını birleştirerek Galatasaray’ın defansını orta saha civarında kurmasına engel oldu.

61. dakikada Mehmet YILDIZ’ın kaleye giden şutu Meira’nın kafasına çarpmasa konuk ekip golü daha da erken bulabilirdi.

Bu futbolcu oyundan çıkınca Galatasaray yine baskıyı artırıyor gibi gözükse de tam da baskı kurduğu sıralarda yedi golü. Balili ilk önce golünü attı, sonra teknik direktörüne nostaljik bir gönderme yaparak asker selamını çaktı.

Gol Sivaslıların direncini, Galatasaraylıların sinirini arttırdı. Sonradan oyuna giren Kamanan’ın ismini bu sezon çok duyacağız sanırım.

Uzatmada Kamanan kaçırdı. Bir dakika sonra da Sabri’nin ortasında Ayhan gemisini kurtardı. Bu ortaya rağmen kanat oyuncusu saptamamızın hala doğru olduğuna inanıyorum. İlk isabetli orta 92. Dakikada.

Galatasaray galibiyeti hedeflediği maçta son anda bulduğu beraberliğe şükretti. Şu bir gerçek ki Galatasaray çok eksik bir takımla mücadele ediyor. En önemlisi de saha içinde bir organizatöre olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olması. Lincoln’un bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.