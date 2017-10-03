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    Dikkat! İstanbul'un 3 ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 18:55 | Son Güncelleme:

    Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde yarın su kesintisi yapılacak. Saat 23.00'te yapılacak kesinti 16.00 saat sürecek.

    İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine yarın 16 saat süreyle su verilemeyecek.

    İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.

    Bu nedenle yarın saat 23.00 ile 5 Ekim saat 15.00 arasında 16 saat süreyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak.

    Etiketler: Büyükçekmece , İSKİ , su kesintisi
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