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    Boğa dehşet saçtı... Genç kadın ağır yaralı

    İHA
    30.08.2017 - 22:40 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 22:58

    Maltepe’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa boynuzlarıyla saldırdığı bir kadını hastanelik etti.

    Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa yolda başıboş bir şekilde gezmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadın öfkeli boğanın hedefi oldu. Firari boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı.

    AĞIR YARALI

    Boğanın saldırısıyla havalanıp yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan öfkeli boğanın saldırı anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Etiketler: maltepe , boğa , saldırı
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