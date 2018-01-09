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Dikkat! e-devlet'e girenler bugÃ¼nden itibaren...

HÃ¼rriyet Haber
09.01.2018 - 11:17 | Son GÃ¼ncelleme:

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin kimi zaman 45 gÃ¼ne kadar uzayabilen SRC belgesi alma iÅŸleminin artÄ±k e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndan 5 dakikada gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirterek, "SRC belgesi alma Ã¼creti de 40 liradan 20 liraya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼." dedi.Â Bakan Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin almak zorunda olduklarÄ± SRC belgesine iliÅŸkin yeni uygulamayÄ± anlattÄ±. Â  Â  Â 

BakanlÄ±k ile Gazi Ãœniversitesi arasÄ±nda 23 Temmuz 2010'da yapÄ±lan protokolÃ¼n, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakatla iptal edildiÄŸini anlatan Arslan, SRC belgesiyle mevcut mesleki yeterlilik belgelerinin "doÄŸrulanabilir belge" olarak dÃ¼zenlenmesinin 8 Ocak itibarÄ±yla e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndan yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Â  Â  Â 
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Arslan, ilk kez baÅŸvuracak vatandaÅŸlarÄ±n e-Devlet'e girerek SRC baÅŸvurusu yapabileceÄŸini, 40 liradan 20 liraya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len SRC belgesi Ã¼cretinin Ã¶denmesinin ardÄ±ndan da sistem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan belgelerin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ±n alÄ±narak kullanÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi. Â  Â  Â 
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Mevcut 3 milyon SRC belgesi sahibinin, Ã¼cretsiz olarak istedikleri zaman, barkodlu belgeyi de e-Devlet'ten alabileceklerini vurgulayan Arslan, "Gazi Ãœniversitesine baÅŸvurup da SRC kartÄ±nÄ± alamayanlar da e-Devlet'ten baÅŸvurusunu yaparak belgelerini alabilirler." diye konuÅŸtu. Â  Â  Â 

"YÄ±llÄ±k 4 milyon liralÄ±k tasarruf" Â  Â  Â 
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SÃ¶z konusu uygulamayla istenilen evraklarÄ±n merkeze gÃ¶nderilmesi, deÄŸerlendirilmesi, kart basÄ±mÄ± ve tekrar vatandaÅŸa gÃ¶nderilmesi iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 45 gÃ¼ne kadar uzayabilen iÅŸlem sÃ¼resini Ã§ok kÄ±salttÄ±klarÄ±nÄ± belirten Arslan, "BaÅŸvuru sahibi, 5 dakika gibi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede iÅŸlemlerini yapÄ±p, Ã¼cretini Ã¶deyerek kartÄ±nÄ±n doÄŸrulanabilir Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alabilecek." ifadesini kullandÄ±. Â  Â  Â 
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Bu hizmetle geÃ§erli mesleki yeterlilik belgesi (ODY-ÃœDY) olan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸinin, istediÄŸi zaman kartÄ±nÄ±n doÄŸrulanabilir belgesini oluÅŸturabileceÄŸine dikkati Ã§eken Arslan, bÃ¶ylece yÄ±llÄ±k 3 milyon liralÄ±k posta maliyeti, 1 milyon liralÄ±k kart basÄ±m maliyeti de dahil, toplamda 4 milyon liralÄ±k tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Â

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Etiketler: internet , tÃ¼rkiye
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