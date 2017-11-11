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Dikkat! Parasını buna yatıran kazandı...

AA
11.11.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

Bu hafta Borsa'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,11 gerilerken, altın yüzde 0,57 değer kazandı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,11 kaybettirirken, altın yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 115.093,30 puanla tüm zamanların zirvesini, en düşük ise 108.712,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,11'lik düşüşle 108.949,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 artarak 159,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 yükselişle 1.068,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 260,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 262,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

 

Etiketler: altın fiyatları , döviz
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