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    Dikkat çeken iddia: Sığınma evinden çıkarıp mı katletti?

    İHA
    25.12.2017 - 22:17 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Rojbin İ. adlı kadının, kendisini öldüren eşi tarafından yaklaşık bir hafta önce sığınma evinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

    Olay, dün gece Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 296’ncı sokakta oturan Şehmus İ., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Rojbin İ.’yi pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Şehmus İ., olayın ardından kaçarken, Rojbin İ.’nin cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen Şehmus İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    1 YIL ÖNCE ÇOCUKLARI ÖLMÜŞ

    Öte yandan, Rojbin İ.’nin bir süre sığınma evinde kaldığı ve yaklaşık bir hafta önce eşi tarafından buradan çıkarıldığı ileri sürüldü. Çiftin, yaklaşık bir yıl önce ise 2 yaşındaki çocuklarını kaybettiği belirtildi.

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    Etiketler: diyarbakır , cinayet
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