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    Dikkat çeken detay: Polis böyle yakaladı

    DHA
    12 Ağustos 2017 - 21:26Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 22:15

    MUĞLA'nın Fethiye İlçesinde, sahte parayla alışveriş yapan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden biri, yanındaki 100 liralık sahte banknotları ağzına atıp yutmak istedi.

    Fethiye'de üç ayrı işyerinden 100 liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kişinin seyahat ettiği otomobili tespit etti. Taşyaka Mahallesi Muğla Makasında park halindeki otomobilde 37 yaşındaki İ.B., 27 yaşındaki C.K. ve 17 yaşındaki B.B. gözaltına alındı.

    POLİS AĞZINDAN ÇIKARDI

    Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden B.B., yanında bulunan 100 liralık banknotları ağzına atarak yutmak istedi. Sahte paralar şüphelinin ağzından polis tarafından çıkartıldı.

    Dikkat çeken detay: Polis böyle yakaladı

    Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

     

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    Etiketler: polis , gözaltı , sahte para
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