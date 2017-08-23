Dikkat çeken detay: Aylardır aranıyordu böyle yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı. Özkasap’ın yakalanmamak için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap’ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir dairede saklandığı ihbarı alındı. KAMERA SİSTEMİ KURMUŞ Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap’ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasapı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap,ÿardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.