MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Dikkat çeken detay: Aylardır aranıyordu böyle yakalandı

    Dikkat çeken detay: Aylardır aranıyordu böyle yakalandı

    DHA
    23 Ağustos 2017 - 20:31Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 20:32

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı. Özkasap’ın yakalanmamak için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlendi.

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap’ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir dairede saklandığı ihbarı alındı.

    KAMERA SİSTEMİ KURMUŞ

    Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap’ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasapı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap,ÿardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: EMNİYET , FETÖ , Mehmet Turgut Özkasap .
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri