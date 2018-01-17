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    Dikkat çeken detay... 'Akkor' koruyacak

    Uğur ERGAN / ANKARA
    17.01.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin sınır hattına sevk ettiği zırhlı paletli araçların önemli bir kesimini Aselsan tarafından üretilmiş Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile donatılmış tanklar oluşturuyor.

    Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Leopard ve M-60 tanklarının DEAŞ’ın ele geçirdiği anti tank füzelerinin hedefi olmasına dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hattına AKKOR’la donatılmış tankları gönderdi.Dikkat çeken detay... Akkor koruyacak

    PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi.

    Tanklarda 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR sistemi, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılıyor. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.

    Şu anda sınır hattı… Tanklar sıralandıŞu anda sınır hattı… Tanklar sıralandı  


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    Etiketler: ABD
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