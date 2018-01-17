Dikkat çeken detay... 'Akkor' koruyacak

Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Leopard ve M-60 tanklarının DEAŞ’ın ele geçirdiği anti tank füzelerinin hedefi olmasına dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hattına AKKOR’la donatılmış tankları gönderdi.

PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi.



Tanklarda 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR sistemi, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılıyor. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.



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