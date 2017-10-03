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Dikkat! Başvuru süresi uzatıldı

AA
03.10.2017 - 09:22 | Son Güncelleme:

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 6 ay daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre, 2B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin süresinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlara verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.
Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin zamanında başvuruda bulunmayanlara da 1 yıl daha süre tanındı.

Söz konusu karar, 7 Eylül'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler: 2B , 2B arazileri , 2B alanları
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