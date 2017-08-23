Dikkat... AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ÅŸu an

TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± olan Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda 30 AÄŸustos ve Kurban BayramÄ± tatillerine Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k yÄ±llÄ±k izinlerini ekleyen bazÄ± tatilcilere hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n gidiÅŸi de eklenince kontrol noktalarÄ±ndaki yoÄŸunluk oldukÃ§a arttÄ±.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda da terminal giriÅŸ kapÄ±larÄ±, biniÅŸ bankolarÄ±nda ve pasaport kontrol noktalarÄ±nda kuyruklar oluÅŸtu. Pasaport polisi tÃ¼m bankolarÄ± dolu tutarak yolcularÄ±n uÃ§aklarÄ±na yetiÅŸmesini saÄŸladÄ±.

Bayram iÃ§in ÅŸimdiden TÃ¼rkiyeâ€™ye akÄ±n akÄ±n gelen gurbetÃ§i kafileleri dikkat Ã§ekerken turizm bÃ¶lgelerine uÃ§uÅŸ yapan uÃ§aklarda yer bulmak da zorlaÅŸtÄ±. Yerli ve yabancÄ± havayolu ÅŸirketlerinin uÃ§uÅŸlarÄ±nda son gÃ¼nlerde doluluk oranlarÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar oldu.



