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    Dikkat... AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ÅŸu an

    Faik KAPTAN-Murat Ã‡AKIR/Ä°STANBUL,(DHA)Â
    23 AÄŸustos 2017 - 13:21Son GÃ¼ncelleme : 23 AÄŸustos 2017 - 13:54

    10 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatilinin yoÄŸunluÄŸu AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda bugÃ¼nden itibaren hissedilmeye baÅŸlandÄ±.

    TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± olan Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda 30 AÄŸustos ve Kurban BayramÄ± tatillerine Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k yÄ±llÄ±k izinlerini ekleyen bazÄ± tatilcilere hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n gidiÅŸi de eklenince kontrol noktalarÄ±ndaki yoÄŸunluk oldukÃ§a arttÄ±.

    Dikkat... AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ÅŸu an

    AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nda da terminal giriÅŸ kapÄ±larÄ±, biniÅŸ bankolarÄ±nda ve pasaport kontrol noktalarÄ±nda kuyruklar oluÅŸtu. Pasaport polisi tÃ¼m bankolarÄ± dolu tutarak yolcularÄ±n uÃ§aklarÄ±na yetiÅŸmesini saÄŸladÄ±.

    Bayram iÃ§in ÅŸimdiden TÃ¼rkiyeâ€™ye akÄ±n akÄ±n gelen gurbetÃ§i kafileleri dikkat Ã§ekerken turizm bÃ¶lgelerine uÃ§uÅŸ yapan uÃ§aklarda yer bulmak da zorlaÅŸtÄ±. Yerli ve yabancÄ± havayolu ÅŸirketlerinin uÃ§uÅŸlarÄ±nda son gÃ¼nlerde doluluk oranlarÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar oldu.

    Dikkat... AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ÅŸu an

    Etiketler: AtatÃ¼rk HavalimanÄ± , Tatil , Kurban BayramÄ±
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