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Dijitalleşme trendi sürecek

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

AKBANK Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, 2018 yılında, dünyada ve Türkiye’de dijitalleşme trendinin hızlanarak devam edeceğini belirterek “Yapılan müşteri araştırmalarına göre Eylül 2017’de Türkiye’de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 78, mobil internet sahipliği yüzde 59. Tüm bu göstergeler, finansal servislerin mobile evrilmesinin müşteriye ulaşmak için olmazsa olmaz bir süreç olduğunu vurguluyor. Akbank olarak mobili önceliklendirdiğimiz bir stratejiyle müşterilerimize mükemmel bir mobil bankacılık deneyimi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Akbank Direkt üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerini tasarlarken, bankacılık servisleri ve bireyin ihtiyaçlarını farklı süreçler olmaktan çıkarıp, entegre tek bir süreç haline getirme vizyonuyla çalıştıklarını belirten Ulutaş, şöyle konuştu: “Akbank Direkt, müşterilerimizin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç yaratmadan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedefliyor. Örneğin, ödemeler dünyasının mobil cüzdan, QR kod, temassız ödemelere kaydığı günümüzde, müşterilerimiz için ödeme anında en kritik soru nakit ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları. Bu ihtiyaca çözümü, kullanılabilecek kredi tutarının saniyeler içinde öğrenilebileceği yeni bir servis geliştirerek sunduk. Müşterilerimiz alışverişe başlarken sadece telefonlarını sallayarak kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenebiliyor, alışverişlerini buna göre planlayabiliyor.”

Etiketler: Tolga Ulutaş , gazetehaberleri
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