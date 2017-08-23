Dijitale yatırım yapmayan markalar yavaş yavaş yok oluyor

Raporda göze çarpan bir diğer faktör ise geçtiğimiz yıllarda üst sıralarda olan bazı firmaların ise sıralamaya dahi alınmamış olması. Bu durum dijitale ayak uyduramayan bazı şirketlerin yavaş yavaş küçüldüğünü ve piyasayı rakiplerine kaptırdığını gösteriyor. Veriler dijitale ayak uyduramayan şirketlerin ve ülkelerin ciddi bir yıkımla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

4. Sanayi Devrimi ve beraberinde gelişen dijitalleşme bilhassa yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik teknolojileri ve nano teknoloji alanlarında önemli atılımlar sağladı. Uzmanlar bu sayede gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik makasın ilerleyen dönemde daha da açılacağını savunuyor. Bu da küresel ölçekli yeni sosyal bunalımların yaşanabileceğinin habercisi.



4. Sanayi Devrimi'ne ayak uydurabilmek içinse gelişmeleri iyi okumak ve analiz etmek gerekiyor. Hangi ülke ve şirketlerin hangi alanlara yatırım yaptığının gözlemlenmesi bilhassa Türkiye gibi gelişmekte olan ancak kırılgan ekonomiler için hayati önem taşıyor. Google geçen Temmuz ayında Helsinki'den sekiz haneli bir fiyata, üç boyutlu grafikler üzerinde çalışan DrawElements adlı firmayı satın aldı. Yine Facebook geçen yaz Finlandiyalı start-up firma Pryte'ı milyar doları aşan bir bütçe ile bünyesine kattı. Japon Soft Bank firması, cep telefonu oyunları geliştiren Supercell'in Clash of Clans ve Hay Day isimli oyunlarının günde 8,5 milyon kez oynanması ve 892 milyon dolarlık bir getiri sağlaması üzerine firmanın yüzde 51 hissesine 1,5 milyar dolar ödedi.

Türkiye içinse dijital ekonomiye ayak uydurmanın yolu öncelikle Matematik ve Fen alanlarını önceleyen pratik ağırlıklı bir eğitim sistemi ve yüksek teknoloji üretebilir bir ekonomiye sahip olmaktan geçiyor.

tarafından hazırlanmıştır.