Dijitaldeki imza sayısı üç milyona koşuyor

İnternetin olduğu her yerden hızlı ve basit işlem yapabilme avantajı sunan elektronik ve mobil imza, işleri ve hayatı kolaylaştırıyor. Kurumların yanı sıra bireysel olarak da e-imza ve mobil imza ile yapılabilecek işlemler her geçen gün artıyor. E-imza ile devletler vatandaşlara, şirketler ise müşterilerine daha iyi hizmet veriyor.

E-devlet kullanıcı sayısı 34 milyonu aştı. E-imza ve mobil imzanın kullanılacağı alanların genişlemesi, kullanıcı sayısını da artırıyor. Kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi işlemlerde kullanılan e-imza; zaman, iş gücü ve maliyet avantajlarını beraberinde getiriyor. E-imza ile adres değişikliği bildirimi ve iş yeri adresi değiştirme gibi işlemler de kolayca yapılabiliyor.

BTK verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde 2.379.490 olan elektronik imza sertifika sayısı, ikinci çeyrekte bir önceki döneme oranla yüzde 4,8 artarak 2.493.101’e yükseldi. İlk çeyrekte 450.038 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 1,9 seviyesinde artış göstererek 458.726’e ulaştı. Açıklanan rakamlara göre, 2017 yılının ikinci çeyreğinde oluşturulan toplam elektronik ve mobil imza sayısı 2.951.827 oldu.

E-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imzanın tasarruf, zaman ve operasyon verimliliği ile ekonomiye çok yönlü katkı sağladığını belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Kurumlar sistemlerini elektronik ortama taşıyor. Bireysel kullanıcılarda artan bir bilinç ve farkındalık söz konusu. E-imza ve mobil imzanın kullanım alanları ise her geçen gün artıyor. Bu üç gelişme, imzaların dijitale taşınmasını hızlandıran en önemli faktörler arasında. E-imza ve mobil imza sayısının artması, kâğıt tüketiminin azalmasını beraberinde getiriyor. Önemli bir eğilim olan mobilitenin de bu süreci hızlandırdığını gözlemliyoruz. İş ve işlemler, günümüzün teknolojisiyle ofise gitmeden de kolayca yapılabiliyor. İşletmeler bu sayede operasyonel süreçlerini kısaltıp çalışanlarının verimliliğini maksimum seviyede tutmayı hedefliyor. Hayata dokunan, fayda odaklı çözümlerimiz ile bireylerin ve kurumların işlerini kolaylaştırıyoruz. Elektronik ve mobil imzanın kullanımını yaygınlaştıran çözümlerimizle zamanın verimli kullanılmasını sağlarken, mekân sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.” dedi.