Dijitalde müşteri ‘ne derse o’

DENİZBANK İnovasyon Komitesi Başkanı ve Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü Gürhan Çam, inovasyonun günümüzde kendi başına bir trend olduğunu belirterek “Her sektörün kendi değerini bir adım ileriye taşıma çabası ile oluşturduğu bir teknoloji yarışı aslında. Amaç hem güne ayak uydurmak hem de teknolojinin vermiş olduğu imkanları kullanıp ‘Nasıl daha basit ama daha etkili olabilir?’ gibi cevaplanmayı bekleyen soruların üstesinden gelmek. Bu temelleri finans sektörü için değerlendirecek olursak amaçların farklılık gösterdiğini söylememiz mümkün değil. Biz DenizBank olarak inovasyonlarımızı gerçekleştirirken tamamı ile bu doğrultuda aksiyon aldık” dedi.

Hareket üzerinde inşa edilmiş bir inovasyon bünyesinde sadece mobil bankacılık bulunmadığını, içerisinde ses biyometrilerini, dijital para yönetimini, konum temelli hizmetleri ve giyilebilir bankacılığı da barındırdığını kaydeden Çam, şöyle devam etti: “Kısacası hareket halinde bankacılık işlemleri yapmanızı sağlayan, sıra bekleme derdi olmadan rahatlıkla işlem yapabileceğiniz ve böylelikle bankanızı sevebileceğiniz her alanda inovasyona gitmeli bankalar. Hareketlilik için durum bu ama bankalar sadece hareketlilik ile başarıya ulaşması mümkün değil. Big data yada büyük veri. 20 yıl sonrasının ütopik dünyasına giden yoldaki kilometre taşı olarak biliniyor. Elinizde bulunan bütün veriyi istenilen zaman kıyaslamaya yada istenilen zaman kitle segmentleri ve alışkanlıklarını incelemek adına kullanabilen bir sistem, bu nedenle bankaların yatırım yapması gereken inovasyon dalları arasında ne kadar önemli olduğunu söylemek çok da zor değil.”

Denizbank’ın ‘Dünyanın En İnovatif Bankası’ unvanını üç yıl art arda kazanan bir banka olarak uygulamalarını geliştirirken her ince detayı düşünüyor ve bu detayları içeren tüm fonksiyonlara müşteri bakış açısıyla değerlendirdiklerini belirten Çam, kendilerini kullanıcı yerine koyup her seferinde uygulamaları nasıl daha kolay, daha anlaşılır ve daha kullanışlı yapacağımıza karar verdiklerini vurguladı. Çam, milyonlarca kullanıcısı olan ver her gün kullanıcı sayısı artan uygulamaları fastPay başta olmak üzere tüm uygulamaları bu şekilde geliştirdiklerini belirtti.

1 MİLYON İNDİRME

Çam, şöyle devam etti: “Bir ‘güven markası’ olarak tüketicilerinize fayda sağlayacak uygulamalar sunduğunuzda ve bu uygulamalar ile onların hayatını kolaylaştırdığınızda olumlu geri bildirimler elde etmemeniz ihtimal bile değil. Dijital uygulamalarımızı Denizbank olarak geliştirmeye başladığımız 2012 yılından beri her zaman müşteriyi merkezde konumlayan bir strateji uyguluyoruz. Uygulamalarımızı müşterilerimizin karşısına çıkardıktan sonra kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz sayısız toplantılarda da hep bu görüş ve öneriler doğrultusunda kalite çıtamızı nasıl bir seviye yukarı taşıyabileceğimizi tartışıyor ve ürünlerimizi kullanıcılarımızın geri dönüşleri ile şekillendiriyoruz. Sadece fastPay uygulamamız bile şu an 1 milyonun üzerinde indirilmeye sahip, bu bile bir bankanın ev sahipliği yaptığı uygulamanın ne kadar sevildiği ve kullanımının ne kadar yaygın olduğunu anlatan bir ölçüt. Unutmamak gerekir ki müşterilerinizin direkt olarak ağzından duyamayacağınız fakat davranışlarından ve kullanım alışkanlıklarından edinebileceğiniz çok önemli gerçekler mevcut. Bu gerçekleri onların gözüyle göremedikçe olumsuz geri dönüşler içinde kaybolmaya yüz tutacak ürünlere sahip olmaktan başka bir alternatif ise düşünülemez.”

KOBİ’LERİN DİJİTAL YARDIMCISI

KOBİDENİZ ile müşterilerin finansal olmayan ihtiyaçlarını da çözdüklerini ve onların bankası değil dijital yardımcısı olduklarını belirten Çam, şöyle konuştu: “Kobi’lere sunduğumuz dijital kimlik hizmeti ile onları yepyeni bir dijital kobi ekosistemine dahil ediyoruz. Bankacılık ile yeni tanışacak nesil için özel olarak geliştirdiğimiz inovatif uygulamamız Yihu ise Denizbank’ın İnovasyon vizyonunu yansıtan bir uygulama diyebiliriz. Çünkü biz Denizbank olarak var olan uygulamalarımız içine yeni ‘sosyal bankacılık’ modülleri geliştirmek yerine dünyada başka bir örneği olmayan bir uygulama geliştirerek yeni bir bankacılık kanalı yarattık. Uygulamanın ana konseptlerinden biri olan ‘şifresiz bankacılık’ ile ‘sosyal müşterilerimiz’ kredi kartı bilgilerini, kredilerini ve fatura ödemelerini görebiliyor ve uygulama üzerinden tüm istatistiklerini de takip edebiliyorlar. Yihu’dan beklenecek şekilde sosyal ağları kullanarak para gönderme özelliğinden de yararlanabiliyor ve fastPay altyapısını kullanarak bağış yapabiliyorlar.”

FASTPAY NASIL İŞLİYOR

GÜRHAN Çam, mobil cüzdan uygulamaları fastPay’i şöyle anlattı: “Günün her anında para gönderme imkanına sahipsiniz, üstelik para göndermek için herhangi bir banka müşterisi olmanız gerekmiyor. Bir diğer imkanınız ise lokasyondan bağımsız ödeme. Nerede olursanız olun ödeme işlemlerinizi tek tık ile fastPay’den gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Nesnelerin interneti konusunun bu kadar çok konuşulduğu bir dönemde Denizbank olarak geride kalmamız düşünülemezdi. Konu dahilinde yaptığımız geliştirmeler ve başarılı Fintech işbirliklerimizin başaralı bir çıktısı olarak fastPay’e önemli modüller ekledik. Bu modüllerden biri siz bir üye işyeri yanından geçerken size indirim imkanlarını ve fastPay ile ödeme yapabileceğiniz bilgisini edinebileceğiniz ‘push notification’lar paylaşmak üzerine çalışıyor.”