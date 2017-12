Dijitalde endişe azaldı tüketim arttı

Mağaza alışverişlerinde, online alışverişlerde ya da uygulama içi satın almalar ile ilgili olarak 2 milyondan fazla kişinin mobil ödemelerden bahsettiği ve paylaşımlarında etiketlediği görülürken, bu paylaşımların yüzde 84’ü Twitter’da gerçekleşti. Ödemenin ötesinde tüketiciler artık mağaza sadakat kart uygulaması, kapalı döngü toplu taşıma sistemleri gibi ek hizmetlerin de mobil ödeme aracılığıyla yapılabilmesini istiyorlar.

Yapay zeka, akıllı ev uygulamaları gibi yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi konusu ise araştırmada geçtiğimiz yıl hakkında en çok paylaşım yapılan ikinci konu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 2016’nın son çeyreğinde bu konunun daha fazla paylaşıldığı, tartışıldığı görülürken, bu paylaşımlar tüketicilerin daha yeni ve daha akıllı cihazlarla alışveriş yapma eğilimindeki artışı çok net ortaya koyuyor. Araştırma kapsamında tespit edilen diğer konular ise şu şekilde;

Hareket halindeyken (On the Go) kullanılabilen giyilebilir teknolojilerin en çok ilgi çeken uygulamalar olduğu görülüyor.

Hizmetinizde (at your service) olarak sınıflandırabileceğimiz akıllı yardımcılar, sanal gerçeklik ve yapay zeka da en çok ilgi gösterilen başlıklar arasında.

Cihazlar arası bağlantının (connecting your devices) en çok konuşulan gündem maddesi olarak karşımıza çıkması ise Nesneler İnterneti’nin artık Ödemeler İnterneti’ne dönüştüğü tartışmalarını ortaya koyuyor.

Ödemeleri Gönül Rahatlığı ile Yapmak

Yapılan paylaşımlar, yeni teknolojilerin kullanımının, güvenlik açısından bugünden farklı olarak neler sunulduğuna bağlı olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 43’ünün güvenliği daha yüksek, dolandırıcılık olasılığı düşük, geleneksel şifre kullanımını geçmişte bırakan biyometrik ve diğer kimlik doğrulama yöntemlerine ilgi gösterdiği görülüyorken, araştırmada ortaya çıkan diğer paylaşımlar ise şu şekilde oldu:

Kimliğiniz Parmak Uçlarınızda: Yüz tanıma, parmak izi doğrulama konularının biyometrik kimlik doğrulama paylaşımlarının %51’ini teşkil ettiği dikkat çekiyor. Yeni biyometrik ve kimlik doğrulama teknolojilerine yönelik paylaşımların çoğunlukla olumlu olduğu görülüyor.

Gülümseyin, ödeme yapıyorsunuz: Selfie ile ödeme Mastercard’ın Identity Check mobil uygulaması, Google’ın Hands Free uygulaması ve Snapchat’in bir ödeme platformunu gerçek zamanlı hizmetlerle entegre etmekle ilgili patenti yüz tanıma üzerine yapılan paylaşımların odak noktası.

Şifreden kurtulun: Paylaşımlarda tüketicilerin şifre girme, şifrelerini unutma, yeni şifre oluşturma konularında şikayet ettikleri ve artık şifresiz daha kolay kimlik doğrulama yapmak istedikleri dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarının işaret ettiği dijital ödeme teknolojilerine olan ilgideki bu artış, ödeme teknolojileri devi Mastercard’ı daha fazla çalışmaya, hızlı, kolay ve güvenli yepyeni çözümler sunmaya ve yeni işbirlikleri yapmaya teşvik ediyor. Mastercard’ın bu bağlamda sunduğu son çözümler GetirMasterpass ve Qkr! da tüketiciler tarafından kullanılırken ve sosyal medya paylaşımlarında da büyük ilgi gördü.

Dünyada ilk kez Getir ve Masterpass iş birliğiyle Türkiye’de uygulanan ve #chatdiyeode sloganı ile hayata geçirilen GetirMasterpass projesi sayesinde alışveriş yapan kullanıcılar, uygulamanın büyük kolaylık olduğunu dile getirdiler. Masterpass ve Getir ortaklığıyla sunulan çözümde, kullanıcılar ödemelerini farklı bir uygulama ya da web sitesine gitmeden Facebook Messenger üzerinden Masterpass ayrıcalığı ile yapıyor, Getir sayesinde ise aldıkları ürüne çok kısa bir süre içerisinde kavuşuyorlar.