Dijital sanayi KOBİ’lere indi

Teknolojinin hızlı artışı ve artan farkındalık, otomasyonun imalat sanayiinde önem kazanmasına yol açtı. KOBİ’ler de sanayideki bu gelişimin belkemiğini oluşturuyor. Daha çok büyük sanayi şirketleri için gündeme gelen dijital endüstri uygulamaları, farklı modellerle küçük ve büyük ölçekli şirketler açısından da erişilebilir hale geliyor. Bu konuda eylem planları hazırlanırken, sahada bunu uygulayan Türk KOBİ'leri de var. Dünya ekonomisinin en önemli gündemlerinden biri dijitalleşme ve dijital dönüşüm, KOBİ’ler için de vazgeçilmez.



SON DÖNEMDEKİ EĞİLİMLER

FANUC Amerika Genel Müdürü Mick Estes’e göre imalatta işbirlikçi robotlar, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti son dönemdeki en büyük eğilimler olarak öne çıkıyor. Estes, FANUC mühendislerinin fabrika sahası içinde yapay zeka kullanımını ciddi anlamda genişlettiğini belirterek, dijital sanayinin KOBİ’ler için uygun fiyatlı olup olmadığı konusunda ise şöyle konuşuyor: “Evet, ve şu an öyle. Bu sistemleri, çok sayıda imalat için kullanan, ürünlerin arasında kolayca geçiş yaparak aynı hızda aynı hizada üreten birçok şirketimiz var. Zaman şimdi."



GELECEK İÇİN KRİTİK

Dijital sanayi ile üretim ve sanayi sektörü de geleneksel metotları yavaş yavaş rafa kaldırıyor. Makineler arası iletişimin ucuzlamasıyla birlikte tüm nesnelerin internete bağlanması, prototip üretiminde üç boyutlu yazıcıların yaygın kullanılması, otomasyon veya yapay zekanın karar süreçlerinde kullanılması ve üretim süreçlerinin büyük veri teknolojileri ile kurgulanmaya başlanması artık mümkün. Türkiye ekonomisi jeopolitik konumu gereği dijital endüstri açısından oldukça önemli bir konumda. Özellikle otomotiv ve makine endüstrisinin Almanya ile uzun yıllara dayanan üretim ortaklığı oldukça önemli. Türkiye'de bu alanda entegre olmuş, başarılı ve gelecek vaat eden çok sayıda KOBİ ve fabrika bulunuyor.



DAHA HIZLI

Dijital sanayi her geçen gün daha yoğun şekilde konuşuluyor ve dijital sanayi örnekleri sürekli olarak üretimi değiştirmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiler ve sistemler, KOBİ’lerin üretim yönetimi çabalarını önemli ölçüde rahatlatarak, pazar ihtiyaçlarına çok daha hızlı bir şekilde tepki vermelerine olanak tanıyacak. Örneğin ABD’li General Electric’in uygulaması Predix, özellikle KOBİ’lerin dijitalleşme ve yeni sanayi devrimini yakalamadaki güçlüğünü aşmada yardımcısı olabiliyor. Çünkü Predix sayesinde işletmeler pahalı altyapı ve yazılım harcamalarından tasarruf ederken verimliliklerini büyük oranda artıyor.