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Dijital reklamda ilk yarı yüzde 14.6 büyüme

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 22:09 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 22:09

TÜRKİYE’de dijital reklam pazarı büyüyor. IAB Türkiye, tarafından açıklanan dijital reklam yatırımları 2017 ilk yarı sonuçlarına göre 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 14.6 artış var. Pazar büyüklüğü de 1 milyar 63 milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, banner reklam yatırımları 2017’nin ilk 6 ayında yüzde 13 büyüyerek 618 milyon TL oldu. Banner reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon TL ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 33.7’lik büyümeyle 122.7 milyon TL olarak gerçekleşirken, doğal reklam 35 milyon TL’ye ulaştı. Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 387 milyon TL olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 49.8 milyon TL’ye çıktı. E-posta yeniden büyüme trendine geçti ve ilk ayda 2.9 milyon TL oldu. Oyun içi reklamlar ise 5.8 milyon TL’lik büyüklüğe erişti. Mobil reklam yatırımları 454.6 milyon TL olurken, 160.7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2017’nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625.3 milyon TL’ye çıktı. IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, “Ülkemizdeki seyri dikkate alarak 2022’de Türkiye’de de dijitalin birinci sıraya yerleşeceğini öngörebiliriz” diye konuştu.

Etiketler: IAB , Dijital reklam , gazetehaberleri
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