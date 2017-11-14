Dijital pazarlamanın geleceği Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışılacak

Dijital dünyanın temsilcileri bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ve geleneksel hale gelen Boğaziçi Üniversitesi Digital Analytics Summit etkinliğinde bir araya gelecek. 16 Kasım Perşembe günü, Albert Long Hall’da gerçekleşecek zirvenin katılımcıları sürekli değişen ve gelişen dünyada dijital analitik kavramına ilişkin yeni bakış açıları kazanma fırsatı bulacak.

Dijital pazarlamanın geleceği ve geçirdiği evrim, büyük verinin etkili kullanımı, akıllı cihazların dijital pazarlamadaki etkin rolü ve mobil analitik gibi dijital dünyanın geleceğini şekillendiren konuların ele alınacağı zirvede katılımcılar profesyonel bir bakış açısıyla sektörü inceleme fırsatı bulacak.

Tüm gün sürecek zirve, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in açılış konuşması ile başlayacak. Digital Analytics Summit’te İş Bankası Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Oracle Veri Yönetimi Platformu Lideri Ben Tice, Quantifind Stratejik Pazarlama Danışmanı ve Yazar Joshua Reynolds’un da aralarında bulunduğu sektörün önemli isimleri görüş ve deneyimlerini paylaşacak.