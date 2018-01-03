Dijital pazarlama üzerine en etkili 10 kitap tavsiyesi

Sosyal medya platformlarının yüzyıla damga vurması ile birlikte dijital pazarlama çalışmaları da atağa geçti. Son dönemlerin en güçlü reklam alanları olan sosyal medya mecraları pazarlama faaliyetlerinin yeniden yapılanmasına katkı sağlıyor. Hedef kitlelerine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan markalar ve şirketler de dijital pazarlama alanındaki trendleri ve gelişmeleri güncel olarak takip ediyor. Siz de kendinizi bu alanda geliştirmek isterseniz kitap önerilerimize göz atın...

Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız?

Gary Vaynerchuck isimli yazarın bu kitabı sosyal ağların nasıl daha etkili kullanılabileceği ve markaların sosyal medyadan nasıl yararlanmaları gerektiğini irdeliyor. Kitap Wall Street Journal ve New York Times listelerinde de en çok satanlar arasına girmeyi başardı.

Dijitoloji

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikol'un kaleme aldığı kitap pazarlama ve satış çalışmalarının dijitale kaymasının öneminden ve internet girişimcilerinin bilmesi gereken güncel stratejilerden bahsediyor.

10 Ölümcül Pazarlama Günahı

Pazarlamanın babası olarak bilinen Philip Kotler imzalı bu kitap şirketlerin yaygın olarak yaptıkları pazarlama hatalarından ve bu hataların sonuçlarından bahsediyor. Pazarlamayla uğraşıyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun.

Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları

Ann Handley ve CC Chapman'ın yazığı bu kitap sosyal medyada doğru içeriğin önemi ve içerik pazarlamasının temellerine değiniyor. Kendi işinizin online içerik yöneticisi olmak isterseniz başucu kitaplarınızdan biri olabilir.

Medya Mesajı Medya Masajıdır

Marshall McLuhan ve Quentin Fiore'nin yazdığı kitapta dijital pazarlama, medya ve reklamcılık üzerine pek çok tavsiye yer alıyor. Dünya çapında bir milyondan fazla okuyucuya ulaşan kitabın ilk basım tarihi 1967.

Contagious

Jonah Berger imzalı kitap büyük pazarlama bütçeleri olmaksızın etkili ürün pazarlaması yapmanın incelikleri ve viral pazarlama konusunda tavsiyeler veriyor.

Bedava

Chris Anderson adlı yazar klasik pazarlama yöntemlerinin yerine ücretsiz sosyal medya mecralarının iş modeli olarak nasıl popüler hale geldiğini ve bedava olanın çekiciliğini kitabında anlatıyor.

Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler & Vasat İşler

Scott Stratten imzalı bu kitabın ilk bölümünde marka yönetimi, reklamcılık ve sosyal medya konuları ile ilgili nitelikli iş modelleri incelenirken ikinci kısımda ise vasat iş modelleri örneklemelerine yer veriliyor.

Herkes Örgüt - İnternet Gruplarının Gücü

Clay Shirky imzalı bu kitap dijital pazarlama etkinliklerini artırmak isteyenlere pek çok tüyo veriyor. Sosyal medya ile ilgileniyorsanız mutlaka okumanız gereken kitapların başında geliyor.

E-Sosyal Toplum

Jeff Jarvis'in yazdığı kitapta internet ve sosyal medyanın gündelik hayata olan etkisi sorgulanırken sosyal medyanın kitleleri birleştirici gücünden de bahsediliyor.