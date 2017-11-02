Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dijital kalpazan

    Dijital kalpazan

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    02.11.2017 - 21:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbarlar üzerine, vatandaşı yurtdışında çalışma vaadiyle dolandıran bir internet sitesini araştırmaya başladı.

    İnternet sitesinde, çeşitli ülkelerde iş imkânlarından bahsediliyor, tanınmış firmaların isimleri referans olarak sunuluyordu. İnternet sitesini nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik gibi suçlardan aranan E.K.’nın yönettiği tespit edildi. E.K.’nın ayrıca popüler bir internet sitesinden kendi adına bir blog satın alarak ve tanınmış firmaların adını kullanarak “4 bin dolara çalışacak usta aranıyor” diye ilan bıraktığı ortaya çıktı.

    E.K. bu yolla Türkiye’nin çeşitli illerinden iş arayan binlerce kişiyle irtibat kurdu. Bu kişilerin kimlik, ikamet belgesi, pasaport ve e-devlet şifrelerini aldı. Ayrıca ustalık belgesi, sağlık raporu alma bahanesiyle de para topladı. E.K. topladığı belgeleri ise yurtdışına kaçmaya çalışan kişilere sattı. E.K.’nın üstünde yapılan aramalarda İ.O. ve E.T. adıyla düzenlemiş sahte kimlikler bulundu. Kimlikteki isimler hakkında çok sayıda şikâyet dilekçesi bulunduğu ortaya çıktı. E.K. tutuklandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri