Dijital kalpazan

İnternet sitesinde, çeşitli ülkelerde iş imkânlarından bahsediliyor, tanınmış firmaların isimleri referans olarak sunuluyordu. İnternet sitesini nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik gibi suçlardan aranan E.K.’nın yönettiği tespit edildi. E.K.’nın ayrıca popüler bir internet sitesinden kendi adına bir blog satın alarak ve tanınmış firmaların adını kullanarak “4 bin dolara çalışacak usta aranıyor” diye ilan bıraktığı ortaya çıktı.



E.K. bu yolla Türkiye’nin çeşitli illerinden iş arayan binlerce kişiyle irtibat kurdu. Bu kişilerin kimlik, ikamet belgesi, pasaport ve e-devlet şifrelerini aldı. Ayrıca ustalık belgesi, sağlık raporu alma bahanesiyle de para topladı. E.K. topladığı belgeleri ise yurtdışına kaçmaya çalışan kişilere sattı. E.K.’nın üstünde yapılan aramalarda İ.O. ve E.T. adıyla düzenlemiş sahte kimlikler bulundu. Kimlikteki isimler hakkında çok sayıda şikâyet dilekçesi bulunduğu ortaya çıktı. E.K. tutuklandı.



