MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dijital dönüşüme 2 milyon lira

Dijital dönüşüme 2 milyon lira

Hürriyet Haber
26 Ağustos 2017 - 22:33Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 22:33

TARIMDA dijital dönüşüm başlatan Tat, bu proje için 2 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, “İlk adım olarak, tarımsal süreçlerin takibi ve yorumlanması, aynı zamanda çiftçi iletişimi ve gelişimine yönelik mobil uygulama projeleri geliştirdik. Çiftçilerimizin kullanımına yönelik olarak ‘Tat Lider Çiftçi’, ziraat ekiplerimizin kullanımına yönelik ise ‘Tat Ziraat Önderleri’ mobil uygulamalarını hayata geçirdik. 2017 yılının başında start verdiğimiz bu projelerde, eylül sonu itibariyle geliştirme süreci sona erecek; devamında ise tarımda dijitalleşme vizyonunun ileri adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , dijital , tat gıda , Tat Gıda
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri