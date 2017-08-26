Dijital dönüşüme 2 milyon lira

Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, “İlk adım olarak, tarımsal süreçlerin takibi ve yorumlanması, aynı zamanda çiftçi iletişimi ve gelişimine yönelik mobil uygulama projeleri geliştirdik. Çiftçilerimizin kullanımına yönelik olarak ‘Tat Lider Çiftçi’, ziraat ekiplerimizin kullanımına yönelik ise ‘Tat Ziraat Önderleri’ mobil uygulamalarını hayata geçirdik. 2017 yılının başında start verdiğimiz bu projelerde, eylül sonu itibariyle geliştirme süreci sona erecek; devamında ise tarımda dijitalleşme vizyonunun ileri adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.