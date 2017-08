Dijital dönüşümde ana rol İK’nın

Türkiye’de kaç firma yazılımlarınızı kullanıyor?

Hızlı tüketimden finansa, sağlıktan okullara her sektörde varız. Totalde 1.300 firma ile çalışıyoruz Türkiye’de.



En çok talep ettikleri yazılımlar hangileri?

Uçtan uça çözümler sunuyoruz. Firmalar daha çok, “ben süreçlerimi standartlaştırmak istiyorum, entegre kullanmak istiyorum, rapor almak istiyorum” dedikleri noktada geliyor. Firmanın ihtiyacına göre muhasebe, satış, stok yönetimi, depo yönetimi gibi alanlarda talepler oluyor.



İK tarafında?

İK tarafında bence bir trend var. Dijital transformasyon çok konuşuluyor, şirketlerin gündemine gerçekten oturdu. Türkiye’de çok farklı platformlarda bizim de müşterilerimiz olan firmalarla bir araya gelme imkanı buluyorum. Herkesin sorduğu ilk soru dijital dönüşüm oluyor. Firmaların bu kadar gündeminde olunca insan kaynaklarının da gündeminde oluyor. Big data çok konuşuluyor ve aslında firmaların elindeki en büyük datalardan biri insana ait data. Bu datanın nasıl analiz edileceği, nasıl kullanılacağı daha etkin işgücü nasıl oluşturulacağı, değişen dünyaya bu iş gücünün nasıl adapte olacağı önemli sorunlar haline geldi. Firma sahipleri dijital dönüşümün aslında İK departmanından başlamasını bekliyor.



Nasıl olacak bu?

Önce elimizden makinelerin de yapacağı, otomatik işleri çıkartmalı, çünkü ona çok fazla insan gücü emek, vakit, enerji harcıyoruz, onları zaten bir yazılımın yardımıyla yapabiliyorsak, önce onu oraya bırakmalıyız.



Türkiye’de big data’yı insan kaynaklarında çok iyi kullanan şirketler var mı?

Bence gelişiyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok gelişiyor. Türkiye dünyadan çok bağımsız gitmiyor. İK’da büyük bir potansiyel var, ben ilgiyi görüyorum. Performans yönetimi modülünü çok alıyor firmalar. İşe alım tarafındaki en önemli şey ise, işe alımla ilgili kullandıkları modüllerin bir takım sosyal medya kanallarıyla bağlantılı gitmesi. Örneğin LinkedIn’den oraya bilgi akıyor mu? Bizim de anlaşmamız var LinkedIn ile, tüm açık pozisyonlarımızı kendi web sayfamızda yayınlamamız mecburi, global olarak böyle bir karar aldık ama LinkedIn ile olan özel anlaşmamız gereği de oradaki açık ilanlar dönem dönem LinkedIn’e akıyor. Bu işe alımda çok popüler oldu.



AR-GE’YE 3 YILDA

300 KİŞİ ALINACAK

Kaç çalışanınız var?

250 kişi var. Son dönemde bizim için en kritik yatırım bir Ar-Ge merkezinin açılması oldu. Teknopark İstanbul’da açtık, bizim için birkaç açıdan önemi var. SAP’nin sadece 15 ülkede yazılım geliştirme merkezi bulunuyor, dolayısıyla Türkiye’ye böyle bir yatırım yapılıyor olması global olarak SAP Türkiye’nin SAP network’ünde konumlanması açısından önemli. Burada istihdam imkanı yaratması önemli. Coğrafi olarak Türkiye’nin konumu kritik, Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Avrupa’ya yakın konumuyla bu civardaki ülkelere hizmet vermesi, yazılım geliştirmesi mümkün. Teknopark’ta 40 kişi çalışıyor. Hedefimiz 3 yılda 300 kişiye ulaşabilmek. Orada mühendisleri işe alıyor olacağız…



Satış ekiplerinde teknik bilgi bekliyor musunuz?

Hayır, bize bir CV geldiğinde mühendislik mezunu mu diye bakmıyoruz. Satış yetkinlikleri var mı, dışa dönük mü diye bakıyoruz.



2017’de kaç kişiyi işe alırsınız?

Son 5 yıldır yılda 40 pozisyon kapatıyor oluyoruz. Bölgesel rollere de alım yapıyoruz. Türkiye’de oturup başka ülkelere çalışabiliyorlar. 2017’de de 40 kişi işe alırız.



Çalışan bağlılık oranınız nedir?

Yüzde 90.



Neler yapıyorsunuz çalışanları bağlamak için?

Bir yazılım firması olmamızın etkisi var. Gerçekten süreçlerimizi otomatik, sade, anlaşılabilir bir şekilde tasarlayıp hayata geçirebiliyoruz. Biz de her yıl yapılır çalışan memnuniyet anketi, geçen yıl en sade, anlaşılabilir puanı alan İK süreçlerimizdi. Her yerden ulaşılabilir bilgilere…



Globalleşme, motivasyon faktörlerinin artmasıyla şirkette yaşanılabilir bir ortam yaratmaya bakıyoruz. İnsana dokunan süreçler tasarlamak çok önemli. Sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Doğum günü izni, diyetisyen hizmeti gibi hizmetler var. Çalışan destek programı var.



SAP Jam diye bir sosyal entegrasyon platformumuz var. Aynen Facebook gibi kullanılan bir platform. Bilgi paylaşımının çok hızlı olması ve bu değişen iş koşullarında çalışanların birbirleriyle entegrasyonu açısından önemli.

İK OPERASYON İŞLERİNİ DEVRETMELİ

İK önemli bir atılımın eşiğinde. Şirketlerin dijital dönüşümünde ana rolü oynayabiliriz. Şirketlerin daha etkin yönetilen, insan odaklı, maliyetlerin düşürüldüğü bir ortam haline gelmesini sağlayabiliriz.. Y kuşağıyla birlikte bir takım sosyal ortamların sağlandığı organizasyonlar gelecekte daha fazla var olabilecek. Bunu yapabilecek departmanlar da insan kaynakları. O yüzden bir an önce ellerindeki operasyon işleri özellikle makinalara, yazılımı devredebilecekleri işleri devretmeleri ve kendilerini hepimizin daha stratejik noktaya getirecek işlere odaklanmaları gerekiyor.



NOTLAMA KALKINCA ÜRETKENLİK YÜZDE 35 ARTTI

SAP 2017 başında globalde notlamaları (performans notlama) kaldırdı. Başarılı oldu, çalışan memnuniyeti yüzde 10 arttı. Yüzde 35 oranında da üretkenlik arttı. Öyle olunca biz de bu yıl geçmeye karar verdik. Bu Y kuşağının sürekli geri bildirim isteğiyle çok örtüşüyor.