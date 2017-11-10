Dijital dönüşüm içinde hayatta kalma rehberi

Alanlarında liderken çevrelerinde gerçekleşen değişimlere felç olmuş gibi bakakalan şirketler bir anda kendilerini hayatta kalma mücadelesi içinde bulabilirler. Bunun için eğlence ve müzik sektörüne bakılabilir: Müzik dinleme platformlarının geleneksel albüm sağlayıcılarının pastasından aldıkları büyük pay bunun en güncel örneği. Küçük ve orta ölçekli oyuncuların neden ve nasıl küresel piyasaları fethedebileceğini anlarsanız, kazanan taraf olabilirsiniz.

Dijitalleşme en küçük şirketlerin bile daha büyük düşünmelerine olanak tanıyorr çünkü daha önce erişilmesi zor ve maliyeti yüksek olan teknolojiler artık onların ellerinde. Ancak sadece modern teknolojileri benimsemek, piyasadaki savaşı kazanmak için yeterli değil. Ancak yeni teknolojiler, yapılan her şeyin merkezine müşteri menfaatini koyma tutkusu ile birleştirildiğinde, çevik şirketler yarışta daha hızlı öne geçebilirler. Özellikle üretim bazlı sektörlerde, donanımları tamamlayıcı yazılımlar sunmak sabit maliyetleri ortadan kaldırabilir ve küresel seviyeye hızla çıkılmasına yardımcı olabilir. Bunu benimseyen şirketler, daha önce sektörlerinde 'ağır toplar' için ayrılmış yerlere geçerek lider oyuncu haline gelebilirler.

Dijitalleşme, yenilikçi dijital deneyimler yaratmayı amaçlayan doğru bir anlayışla başlar. Sürekli müşteri odaklı deneyler yapmak, Amazon'un hem e-ticaret faaliyetlerinde hem de Amazon Web Services'da baştan beri en önde gelen ilkelerden biri. 2006'dan beri Amazon Web Services 2500'den fazla yeni hizmet ve özellik sundu ve bunların yaklaşık %90'ı direkt olarak müşteri isteklerinin sonucuydu.

Amazon Web Services’e göre; dijital inovasyon anlayışı belirlemek isteyen şirketler (henüz) değişim için bir baskı hissetmeseler bile ellerini taşın altına koymaya başlamalılar. Veya başka bir deyişle, sadece müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için değil, onları öngörmek için içsel bir dürtü geliştirmeliler. Bunu çok iyi yapan bir başka şirket de bilyeli rulmanlarda küresel pazar lideri ve birçok sektör için tedarikçi olan SKF'dir. SKF müşterilerinin stratejilerini her zaman göz önünde bulundurur ve onlarla beraber düşünmeye çalışır. Örneğin rüzgar türbini operatörleri. SKF kendine şunu sorar: Bu iş modelinde kritik ve hassas konular nelerdir? Rüzgar türbinlerinin bakımı karmaşık bir süreçtir çünkü türbinler birbirlerinden çok uzakta yer alırlar. Aynı zamanda rüzgar türbinleri, rüzgar koşullarının ideal olduğu her zaman güvenilir bir şekilde çalışmak zorundadır. Bu yüzden SKF, kendi temel işinin dışında hizmetler geliştirme inisiyatifi alır. Böyle bir durumda, rüzgar çiftliği operatörlerine bulut çözümleri aracılığıyla herhangi bir yerden sitelerini işletme ve bakım yapma yolları sunar.

Dijitalleşme şirketlere değer yaratmaları için yeni fırsatlar oluşturur. Dolayısıyla bir dijital inovasyon anlayışı belirlemek, gelecekte piyasaya ne tür bir değer katmak istediğinizi düşünmeye sizi otomatik olarak iter. Şirketiniz için sağlam bir dijital inovasyon anlayışı geliştirmek ise bir gecede gerçekleşmez. Ancak dijital çağda bu anlayışı benimseyerek başarılı olan şirketlerin sayısının giderek artması, bu çabaya değdiğinin kanıtı.