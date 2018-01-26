Dijital çağ şarkıları

Albümden single’a dönüldü önce. Geçildi değil dönüldü, çünkü müziğimizin kayıt tarihi zaten single (yani tek tek şarkılar) olarak başlamış ve epey bir zaman da öyle devam etmişti. Pop müziğimizin doğumu da böyle olmuştur. Sanatçı ve albümleriyle değil, 45’lik ve şarkılarla...

Ama bu seferki dalga başkaydı. Bütün dünyada müzik (fonograf ve gramofonların keşfiyle birlikte), mutlaka fiziki (yani elle tutulur) bir malzeme üzerinde kaydedilerek ulaştı dinleyiciye. Okuyana tuhaf gelecek ama ‘silindir’ üzerinde başladı kayıtlar ve hem farklı malzemeli hem de farklı ebatlı plaklar üzerinde devam etti. Araya makara bantlı teypler de girdi. Sonra da etkisi epeyce sürmüş bildiğimiz kasetler...

CD’nin keşfi, bu işin son noktası olacak diye düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Etkisi elbette güçlüydü ama teknoloji yerinde duramayan bir şeydi; DVD’nin keşfiyle birlikte audio DVD’ler girdi devreye. Daha ne olacak kim bilir diye düşünürken, başta ADSL olmak üzere güçlü bağlantılar yaygınlaştı ve şarkılar bilgisayarlarımıza gelir oldular.

Devrimi akıllı cep telefonları tamamladı. Her neredeysek fark etmez, müziği orada bulabiliyor ve dinleyebiliyorduk. Artık plak, CD ya da benzeri bir şeye ihtiyacımız kalmamıştı. Müzik de kanatlanmıştı, biz de...

Şimdi CD de son nefesini vermek üzere. Sayısı fazla olmayan eski kuşak koleksiyoncu ve dinleyiciler için bir miktar basılıyor ama piyasanın yapısını ve gittiği yönü etkileyemeyecek kadar zayıf. Yükselen dijital müzik. Şarkılar ve albümler artık böyle ulaşıyor dinleyiciye.

Göksel’e meyletmiş vokal

Müzikmarketlere, “Yeni ne çıktı acaba” diye bakmaya giden pek bir şey bulamıyor artık. Hareket, başta iTunes olmak üzere dijital platformlarda. Hemen hemen her gün farklı bir şeyler yayımlanıyor.

Son zamanlarda bu ortamlarda yayımlanan şarkılardan üçü özel bir ilgiyi hak ediyor. İlk günlerinden beri müzik piyasasında farklı bir biçimde var olmaya gayret eden Aydilge’nin ‘Gece Uyku Tutmazsa’sı, hem söz-müzik hem de düzenleme açısından güzel bir şarkı. Aydilge’nin hafifçe Göksel’e meyletmiş vokali de iyi.

İstanbul 12 orkestrasından tanıdığımız Zümra ve Emre Oktayoğlu’nun ikili kariyerini başlatan ‘Film Bitti’ ve Yaşar’ın son albümünde mükemmel şarkıları bulunan Murat Güneş’in, yanına mükemmel sesli Yonca Lodi’yi katarak söylediği ‘Beşinci Mevsim’ de öyle... Popun yakalandığı kötülük hastalığının civarından geçirmeden farklı olmalarına gayret edilmiş şarkılar.

İş dinleyicide bitiyor. Farklı olanı aramaz/bulmaz ve desteklemezse kötüye, hep daha kötüye talim etmek zorunda kalacak.

Gece Uyku Tutmazsa, Aydilge (5 üzerinden 3 yıldız)

Film Bitti, Emre ve Zümra Oktayoğlu (5 üzerinden 3 yıldız)

Beşinci Mevsim, Murat Güneş feat. Yonca Lodi (5 üzerinden 3 yıldız)