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Dijital Anadolu

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yeni bir proje başlatıyor.

KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak, Dijitalleşmenin Liderleri’ni Anadolu ile buluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “Dijital Anadolu” adıyla başlatılan proje, sanayinin ve üretimin dijitalleşmesi sürecinde üreticilere destek olmayı hedefliyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dijital Anadolu etkinlikleri, konusunda uzman dijital liderlerin de KOBİ’lerle bir araya gelmesini sağlayacak.

Etiketler: gazetehaberleri
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