KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak, Dijitalleşmenin Liderleri’ni Anadolu ile buluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “Dijital Anadolu” adıyla başlatılan proje, sanayinin ve üretimin dijitalleşmesi sürecinde üreticilere destek olmayı hedefliyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dijital Anadolu etkinlikleri, konusunda uzman dijital liderlerin de KOBİ’lerle bir araya gelmesini sağlayacak.