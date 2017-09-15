Digiturk gözaltısı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında avukat Celal Çelik’in Ankara Ümitköy’de evi dün sabah saatlerinde polis tarafından basıldı. Olayı haber alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile milletvekilleri Şenal Sarıhan ve İlhan Cihaner, Çelik’in evine gitti. Arama sürerken, Çelik’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı ve telefonda görüştükleri öğrenildi. CHP milletvekili Şenal Sarıhan, “Ciddi bir şey olma ihtimali yok. Arama kararı verilmiş. Kendisi solda, demokrat ve özgürlükçü bir insan. Kendisinden çok emin, hiçbir şekilde kendisiyle bağlantısı olmadığını söylüyor” derken Cihaner ise “Bir takım soruşturmaların karanlık noktalarına dikkat çekmişti. Bu nedenle gözaltına alındığını düşünüyorum” diye konuştu. Çelik’in evinde arama öğle saatine kadar sürdü. Polis evde bulunan bilgisayar, laptop ve tablet gibi elektronik aletlere el koyarak Çelik’i sorgulanmak üzere İstanbul’a götürdü.



‘Örgüt üyeliği’yle suçlanan Çelik’in Digiturk aboneliğini iptal ettirdiği, iptal dilekçesinde ise “Siyasi tasarruflar nedeniyle kanal sayısını azalttığınızdan üyeliğimi sonlandırmak istiyorum” dediği belirtildi. Digiturk, FETÖ kanallarını yayından çıkarmıştı. Çelik’in FETÖ’nün akademik yapılanmasına yönelik dava kapsamında tutuklu yargılanan Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Doç. Fatih Gürsul ile irtibatının bulunduğu da öne sürüldü.



FETÖ’YE TEPKİ İSTİFASI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi de olan Çelik, 12 Eylül 2010’da yapılan referandum sonrasında Yargıtay’da oluşan FETÖ yapılanmasına tepki olarak tetkik hâkimlikten istifa etmiş, bir süre sonra Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını üstlenmişti. Çelik, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki davalar olmak CHP Lideri’nin avukatlığını yürütüyor.



'AKIL TUTULMASI'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin, avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasına ilişkin soruları üzerine şunları söyledi: “Hayatım boyunca hep demokrasiyi, insan haklarını savundum. Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan hiç kimseyi suçlamadım. Bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ’ye destek mücadelesidir. Bir avukat, düzgün bir avukat, Yargıtay’da FETÖ’nün egemen olduğu günlerde istifa etmek zorunda kalan bir avukat. FETÖ’nün oradaki egemenliğine isyan edip istifa eden bir insan. Akıl tutulması var, ne diyebilirim.”



'CHP'YE KUMPAS HAZIRLIĞI'

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: “Böyle saçmalık olamaz. Herkes 2010 yılında hükümetin desteğiyle FETÖ’nün peşine takılırken, Celal Çelik FETÖ’ye tepki olarak, ‘Artık dayanamıyorum bu işlere’ diyerek Yargıtay’daki tetkik hâkimlik görevinden istifa etti. Bu CHP’ye yeni bir kumpas hazırlığıdır. (Digiturk üyeliğini sonlandırması suçlaması) Eğer öyleyse ciddiyetsizliğin daniskasıdır.”



'KOMİKTİR, TRAJİKTİR'

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: “Çelik, 2010 referandumundan sonra FETÖ’nün HSYK’yı ele geçirmesi sürecinde protesto amacıyla Yargıtay Tetkik Hâkimliği’nden istifa etti. O süreçte bu görevinden istifa eden bir kişinin bugün FETÖ bahanesiyle gözaltına alınması komiktir, trajiktir. FETÖ’den en uzak kim varsa onları alıyorlar. Alakası olmayanlara uzanıyor.”



'CELAL'DEN FETÖ'CÜ ÇIKMAZ'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner: “Digiturk aboneliğini sona erdirmek bu yapı ile beraber hareket ediyor anlamına gelmez. Bu örgütsel bağ demek değildir. Digiturk, Halk TV yayınlarını da kaldırdığı için birçok CHP’li veya CHP’li de olmasa bazı vatandaşlar, tepki olarak aboneliğini sonlandırdı. Eğer bir kişide terör örgütü bağı arıyorsak, somut deliller olmalı. Celal’den FETÖ’cü çıkmaz, böyle bir ihtimal yok.”





YARSAV'A BAĞIŞI İDDİANAMEDE

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’in, eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. İddianamede Çelik’in, 2010’da YARSAV Genel Kurulu’nda asıl yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek özetle şöyle denildi: “2010-2011 yıllarında üyelik yapılan kişilerin YARSAV’ın değerlerine sahip olmadığı ve üyelik başvurularının yapılmaması konusunda görüş bildirdiğini, ancak kabul edilmediğini, yönetimde olduğu dönemde bazı üyeler hakkında Fetullah Gülen yapılanması içinde olduğu konusunda kuşkularının olduğunu belirten kişinin, 17 bin TL tutarında para bağışı yapması düşündürücüdür.”



Çelik ise tanık olarak verdiği ifadede “Bir yemekte arkadaşlar çok zenginleştiğimi söyleyerek takıldı. YARSAV’la gönül bağım ve arkadaşlarımın yönetimde bulunması nedeniyle derneğin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alkolün de etkisiyle verdiğim söz gereği yardımda bulundum” dedi. / Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA