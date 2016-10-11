Digitalzone 2016'ya sayılı günler kaldı

Digitalzone konferansları bu yılda dünyaca ünlü birçok ismi ağırlamayı planlıyor. Yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda takipçisi ve Türkiye’deki SEO sektörüne katkısı yadsınamayacak olan etkinlikte alanında uzman konuşmacılar bilgi birikimlerini aktaracaklar. İki gün sürecek olan organizasyonda dünyaca ünlü markalarla çalışmış danışmanlar, deneyimlerini paylaşırken, ayrıca Avrupa’nın üstün firmalarında çalışan dijital marketing uzmanları da katılımcı olarak ağırlanacak. Bilginin ön planda olacağı bu konferanslar, etkinliğe katılan katılımcıların amaçlarına hizmet etmeyi ve tam anlamıyla SEO kelimesini hafızalara kazımayı planlıyor.

Etkinlikte bulunan konuşmacılar ise;

Rand Fishkin – MOZ

Wil Reynolds – SEER Interactive

Gary Illyes – Google

Brian Dean – Backlinko

Alexandra Tachalova – DigitalOlympus

Judith Lewis – Huffington Post

Tom Anthony – Distilled

Yiğit Konur – ZEO

Andre Alpar – Performics

Cosmin Negrescu – SEOmonitor

İlyas Teker - Uluslararası SEO Danışmanı

Serbay Arda Ayzit - SEM

Mehmet Aktuğ - ZEO

Okan Kortan - Hepsiburada.com

Uğur Eskici - N11.COM

SEOzone'15 de neler oldu?

Bu yıl etkinliğin en flaş konuşmacısı, şüphesiz ki bir çok dijital pazarlama danışmanına göre Rand Fishkin. İçerik pazarlaması ve SEO konusunda dünyaya liderlik eden bir kuruluş olan Moz’un kurucusu Rand, tüm dünyayı etkileyen içerikleri ve her cuma yaptığı Whiteboard Friday programıyla tanınıyor. Etkinliğin organizatörlüğünü yapan Zeo’nun kurucusu ve bugüne kadar BrightonSEO, WMF16, SEMdays ve Content Marketing Masters gibi birçok yurtdışı konferansında konuşan yapan Yiğit Konur’da etkinliğin ilk günü açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Yurt dışında gerçekleşen etkinliklere göre ücretleri çok daha uygun olarak nitelendirilebilecek olan konferansta eş zamanlı birçok oturum dâhilinde katılımcılara alanına ve uzmanlığına en uygun olan oturumu seçme şansı da verilecek. Etkinliğin önemli özelliklerinden birisi ise uzman konuşmacılarla, bu etkileyici atmosferin içinde katılımcıların sohbet etme, soru sorma imkânının bulunacak olması. Etkinlikler gün boyu devam edecek olup, kısa kahve molaları da olacaktır.

Yaşanan dijital çağda büyük firmaların içeriğe ve SEO’ya daha fazla yatırım yaptıkları düşünülürse, şirketlerin önem listesinde üst sıralarda yerini alan SEO deneyiminizi bir adım daha ileri taşımak için, eşsiz konuşmacılar ve network fırsatları ile dolu konferans bir hayli dikkat çekecek.