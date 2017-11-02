’Digi Class’ okulda dijital takip sağlayacak

Açık adı ’Nesnelerin İnterneti Uygulamaları ile Eğitim Öğretim Ortamlarının Dijitalleştirilmesi’ olan projenin tamamlanmasıyla hayata geçen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan sistem, öğretmenlere ve velilere dijital takip imkanı sağlayacak. Veliler çocuklarının okulda bulunup bulunmadığından kantinden hangi alışverişi yaptığına, yemekhanede yemeğini yiyip yemediğinden hangi saatte okuldan çıktığına kadar tüm verileri internet üzerinden eş zamanlı olarak takip edebilme fırsatına ulaşacak.

Okul güvenliğini arttıracak olan sistemin içeriğini anlatan Proje Koordinatörü Ömer Yiğit, ”Proje kapsamında Portekiz’den Aevo, Romanya’dan Coleguil Tecnic, İtalya’dan ITIS Feltrinelli kurumlarıyla çalıştık. Toplam bütçemiz 214 bin 800 Euro idi ve bütçe 5 ortak kurum arasında paylaştırıldı. Okul Giriş Sistemi, Sınıf Kontrol Sistemi, Kütüphane Takip Sistemi, Yemekhane Giriş Sistemi, Kantin Alışveriş Sistemi ve Genel Bilgilendirme Ekranları yer alan proje çok kapsamlı bir yapıya sahip. Elektronik, mekatronik, yazılım, uzaktan kontrol ve veri tabanı ile ilgili konu anlatımları yanında uygulamaların da yer aldığı Türkçe, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Romence ve İtalyanca olmak üzere 6 dilde eğitim materyali hazırladık” dedi.