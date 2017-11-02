Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>’Digi Class’ okulda dijital takip sağlayacak

    ’Digi Class’ okulda dijital takip sağlayacak

    DHA
    02.11.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Mersin’de eğitim veren Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, teknolojinin eğitim sistemi ile bütünleşmesine yönelik hazırladığı ’IOT DIGI CLASS’ projesiyle eğitimde dijital bir dönem başlattı.

    Açık adı ’Nesnelerin İnterneti Uygulamaları ile Eğitim Öğretim Ortamlarının Dijitalleştirilmesi’ olan projenin tamamlanmasıyla hayata geçen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan sistem, öğretmenlere ve velilere dijital takip imkanı sağlayacak. Veliler çocuklarının okulda bulunup bulunmadığından kantinden hangi alışverişi yaptığına, yemekhanede yemeğini yiyip yemediğinden hangi saatte okuldan çıktığına kadar tüm verileri internet üzerinden eş zamanlı olarak takip edebilme fırsatına ulaşacak.

    Okul güvenliğini arttıracak olan sistemin içeriğini anlatan Proje Koordinatörü Ömer Yiğit, ”Proje kapsamında Portekiz’den Aevo, Romanya’dan Coleguil Tecnic, İtalya’dan ITIS Feltrinelli kurumlarıyla çalıştık. Toplam bütçemiz 214 bin 800 Euro idi ve bütçe 5 ortak kurum arasında paylaştırıldı. Okul Giriş Sistemi, Sınıf Kontrol Sistemi, Kütüphane Takip Sistemi, Yemekhane Giriş Sistemi, Kantin Alışveriş Sistemi ve Genel Bilgilendirme Ekranları yer alan proje çok kapsamlı bir yapıya sahip. Elektronik, mekatronik, yazılım, uzaktan kontrol ve veri tabanı ile ilgili konu anlatımları yanında uygulamaların da yer aldığı Türkçe, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Romence ve İtalyanca olmak üzere 6 dilde eğitim materyali hazırladık” dedi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: IOT DIGI CLASS , dijital dönem
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri