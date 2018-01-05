Diğer tarafında kocası varken... Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti

The Independent’taki habere göre, 34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy bir gece uçuşu sırasında yan koltuğunda oturmakta olan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle havalimanına inişte tutuklandı.

Habere göre, ABD’de geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy 3 Ocak’ta Las Vegas’tan kalkıp Detroit’e iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını – kendi eşi de diğer yanında oturmaktayken – taciz etti.

Taciz kurbanı kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.



