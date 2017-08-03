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    Diekmann hakkındaki cinsel taciz soruşturması kapandı

    Deutsche Welle Türkçe
    03 Ağustos 2017 - 10:57Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:57

    Axel Springer Yayın Grubu’na bağlı Bild gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapatıldı. Savcılık, Diekmann’a yönelik iddiada yeterli delil bulunmadığını açıkladı.

    SAVCILIK ocak ayında, bir Axel Sringer Yayınevi çalışanının Diekmann hakkında ‘cinsel tacizden’ suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, konuya ilişkin soruşturma açmıştı. Yayınevi çalışanı, Diekmann tarafından 2016 yazındaki bir toplantı sonrasında cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
    Potsdam Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Diekmann’a yönelik yürütülen soruşturmanın ‘suçlu olduğuna dair yeterli şüphenin’ bulunmaması nedeniyle sonlandırıldığı belirtildi.

    ‘OBJEKTİF KANIT BULUNAMADI’

    Açıklamada, “Soruşturma neticesinde, dava temelini oluşturacak bir olguya rastlanmadığı” ifade edildi. Savcılık, Diekmann’a yönelik soruşturmada, “tanığın ifadesini doğrulayabilecek objektif kanıtların bulunmadığını” belirtti.
    Diekmann’ın avukatı Otmar Kury konuya dair yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürüten yetkililere karşı büyük bir güven duyduklarını ve soruşturmanın kapatılmasıyla bunun teyit edildiğini ifade etti.
    Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Diekmann, ocak ayı sonunda Axel Springer Yayın Grubu’ndaki görevlerini bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Axel Springer Yayın Grubu Sözcüsü Edda Fels o dönemde yaptığı açıklamada, yayınevi çalışanının Diekmann’a yönelik ‘cinsel taciz’ iddiasını hukukçularla araştırdıklarını ve kendilerince Diekmann’ı suçlu sayabilecek bir davranış tespit edemediklerini duyurmuştu.

     

    Etiketler: ALMANYA , Kai Diekmann , cinsel taciz , Axel Sringer
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