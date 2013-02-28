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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A.A
28.02.2013 - 12:33, Son Güncelleme:

"Diego, Armando, Maradona" kardeşler...

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"Diego, Armando, Maradona" kardeşler...
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Edremit'te yaşayan ve Arjantinli futbol yıldızı Maradona'nın hayranı olan bir baba, üç çocuğuna “Diego”, “Armando” ve “Maradona” isimlerini verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinde yaşayan ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Maradona'nın hayranı olan bir baba, üç çocuğuna “Diego”, “Armando” ve “Maradona” isimlerini verdi.

Almanya'da doğan ve uzun yıllar gurbetçi olarak bu ülkede kalan Tekin Şentürk (32), eşi Sevcan ve çocuklarıyla, yaklaşık 6 ay önce kesin dönüş yaptıkları Altınoluk'ta yaşamını sürdürüyor. Halen Almanya ile bağlarını koparmayan Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklükten beri Arjantinli futbol yıldızı Maradona'nın hayranı olduğunu belirterek, elinden geldiğince bütün maçlarını izlediğini söyledi.

Avrupa'da yaşadığı için birçok ünlü futbolcuyla tanıştığını ancak Maradona'nın yerinin başka olduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti: “Maradona, çok sevdiğim, gerçekten 10 numara oyuncu. Evlenmeden önce çocuklarımın ismini Maradona koyacağıma karar verdim. Allah dualarımı kabul etti, 3 erkek çocuğum oldu. Şu anda 7 yaşında olan ilk oğluma 'Diego Mohammed', 2 yaşındaki ikinci çocuğuma 'Armağan Armando', henüz 20 günlük olana da 'Alptekin Maradona' ismini koydum. Üçünün de doğumu Almanya. 20 günlük bebeğin doğumu için Almanya'ya gittik. Duyanlar önce şaşırıyor, sonra çok hoşlarına gidiyor. Bir Türk olarak bu isimleri koymak çok güzel diye yorumlar alıyorum. Şu ana kadar kötü bir tepki hiç almadım. Birçok kişi, 'bunu yapmak cesaret ister' diyor.”

Şentürk, Türkiye'de kimlikleri çıkarırken de birçok kişinin ilgisini çektiğini belirterek, “Pişman olup olmadığımı soruyorlar. Halen Maradona hayranıyım. Pişman da değilim. Çocuklarımın çok güzel isimleri var” dedi.

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