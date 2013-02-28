"Diego, Armando, Maradona" kardeşler...
Edremit'te yaşayan ve Arjantinli futbol yıldızı Maradona'nın hayranı olan bir baba, üç çocuğuna “Diego”, “Armando” ve “Maradona” isimlerini verdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinde yaşayan ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Maradona'nın hayranı olan bir baba, üç çocuğuna “Diego”, “Armando” ve “Maradona” isimlerini verdi.
Almanya'da doğan ve uzun yıllar gurbetçi olarak bu ülkede kalan Tekin Şentürk (32), eşi Sevcan ve çocuklarıyla, yaklaşık 6 ay önce kesin dönüş yaptıkları Altınoluk'ta yaşamını sürdürüyor. Halen Almanya ile bağlarını koparmayan Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklükten beri Arjantinli futbol yıldızı Maradona'nın hayranı olduğunu belirterek, elinden geldiğince bütün maçlarını izlediğini söyledi.
Avrupa'da yaşadığı için birçok ünlü futbolcuyla tanıştığını ancak Maradona'nın yerinin başka olduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti: “Maradona, çok sevdiğim, gerçekten 10 numara oyuncu. Evlenmeden önce çocuklarımın ismini Maradona koyacağıma karar verdim. Allah dualarımı kabul etti, 3 erkek çocuğum oldu. Şu anda 7 yaşında olan ilk oğluma 'Diego Mohammed', 2 yaşındaki ikinci çocuğuma 'Armağan Armando', henüz 20 günlük olana da 'Alptekin Maradona' ismini koydum. Üçünün de doğumu Almanya. 20 günlük bebeğin doğumu için Almanya'ya gittik. Duyanlar önce şaşırıyor, sonra çok hoşlarına gidiyor. Bir Türk olarak bu isimleri koymak çok güzel diye yorumlar alıyorum. Şu ana kadar kötü bir tepki hiç almadım. Birçok kişi, 'bunu yapmak cesaret ister' diyor.”
Şentürk, Türkiye'de kimlikleri çıkarırken de birçok kişinin ilgisini çektiğini belirterek, “Pişman olup olmadığımı soruyorlar. Halen Maradona hayranıyım. Pişman da değilim. Çocuklarımın çok güzel isimleri var” dedi.
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