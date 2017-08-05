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    Die Welt, Deniz Yücel için AİHM'e başvurdu

    DHA
    05 Ağustos 2017 - 11:00Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 11:00

    Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücel için çalıştığı Die Welt gazetesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu. AİHMe WeltN24 GmbH adına yapılan itirazda, 173 gündür tutuklu bulunan Deniz Yücelin basın özgürlüğü ve haber yapma hakkının elinden alındığı öne sürülerek, serbest bırakılması isteniliyor.

    WeltN24 GmbH adına açıklama yapan kurumun Genel Müdiresi Stephanie Caspar, gerek kurum gerekse Deniz Yücel'in haber yapma özgürlüğü konusunda her türlü hukuki yolların denendiğini söyledi.

    Deniz Yücel'in kendisi de Nisan ayında AİHM'ne başvuruda bulunmuştu. AİHM ise, Temmuz ayında Türkiye'den 24 Ekim tarihine kadar savunma istemişti. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da, hükümet olarak, Yücel'in hukuk devleti çerçevesinde yargılanması için her yola başvuracaklarını açıklamıştı.

    Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve halkı kin ve nefrete teşvik ettiği suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

    Etiketler: Die Welt , aihm , AVRUPA
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