Die Welt, Deniz Yücel için AİHM'e başvurdu

WeltN24 GmbH adına açıklama yapan kurumun Genel Müdiresi Stephanie Caspar, gerek kurum gerekse Deniz Yücel'in haber yapma özgürlüğü konusunda her türlü hukuki yolların denendiğini söyledi.

Deniz Yücel'in kendisi de Nisan ayında AİHM'ne başvuruda bulunmuştu. AİHM ise, Temmuz ayında Türkiye'den 24 Ekim tarihine kadar savunma istemişti. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da, hükümet olarak, Yücel'in hukuk devleti çerçevesinde yargılanması için her yola başvuracaklarını açıklamıştı.

Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve halkı kin ve nefrete teşvik ettiği suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.