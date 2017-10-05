Didem Çolak kimdir? Hangi filmde oynadı?

Vatan Şaşmaz cinayetiyle gündeme gelen isimlerden biri de Didem Çolak oldu. Çılgın Dersane filmindeki ufak rolüyle bilinen Didem Çolak’ın cinayet görüntülerini satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansıdı. Görüntüleri olay yerinde görevli olan polis akrabasından aldığını iddia eden Didem Çolak, görüntüler için para talebinde bulundu.



Didem Çolak, "Çılgın Dershane 4 Ada" filminde hayalet gelin rolüyle oyunculuğa ufak bir adım attı. Ankara Kızları Güzellik Yarışması 2012 aldığı dereceyle yapımcıların dikkatini çeken Didem ÇOLAK, yarışmadan sonra bir çok giyim firmasının kataloglarında ve defilelerinde yer aldı.