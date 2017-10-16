Dicle Elektrik'ten borç uyarısı

Dicle Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, sulama birliklerinin elektrik borçlarının milyonlarca lirayı bulduğu kaydedildi.

Açıklamada borçların ödenmemesi durumunda şirketin kesintisiz enerji tedariki sağlamasının mümkün olmadığı belirtilerek, "Herkes tükettiği bir şeyin bedelini ödemek zorundadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu birliklere daha önce yasal bildirim ve yazılı uyarılarla ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"1 Kasım 2017 tarihine kadar borcunu ödemeyen sulama birliği hakkında, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 'zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle elektriğin kesilmesini' düzenleyen 15. maddesi uyarınca elektrik kesme işlemi uygulanacak. Türkiye genelinde elektrik gücü ile yapılan tarımsal sulamanın yaklaşık yüzde 50’si Dicle Elektrik bölgesinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de enerji şirketi, tarımsal sulamada biriken alacaklarından dolayı, çiftçileri ödemelerini zamanında yapmaları konusunda sıklıkla uyarmak zorunda kalıyor. Yapılan incelemeler sonucunda bazı sulama birliklerinin 2013'ten kalma borçlarını dahi ödemedikleri belirlendi. Özellikle Şanlıurfa’daki pompaj ile sulama yapan birliklerin geçmiş dönemden kalan borçlarını ödemediklerinden, bundan sonra elektrik verilemeyeceğini tekraren belirtiyoruz. Söz konusu birliklerin üyesi olan çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için bu hususu göz önüne bulundurmalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Açıklamada, 1 Kasım itibarıyla borcunu ödeyen sulama birliklerinin elektrik almaya devam edecekleri, elektriği kesilen abonelerin ise daha sonra güncel borçlarını ödeyerek yeniden elektrik hizmeti alabileceği kaydedildi.