DİB MBSTS başvuruları başlıyor! Başvuru nasıl yapılır?

DİB MBSTS başvuru işlemi için gerekli bilgiler yayımlandı. ÖSYM internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre adaylara 60 soru sorulacak ve bu çerçevede 90 dakikalık bir süre verilecek. Adaylar, Fıkıh ve İlmihal, Kur'an Bilgisi, Tefsir gibi konular üzerinden değerlendirilecek. İşte, DİB MBSTS başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Sınava başvurular, 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 6 Mart 2018 tarihidir.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava girecek adaylar, 125,00 TL olan sınav ücretini, 14-23 Şubat 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Sınav ücreti ÖSYM hesabına;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir.



Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, 23 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

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