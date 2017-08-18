Diablo 3'e dev güncelleme: Bakın neler değişiyor?

Blizzard, StarCraft'ın yüksek çözünürlüklü yeniden yapımını piyasaya sürmesinin ardından Diablo 3'e de Necromancer ek pakedinden sonraki ilk güncellemeyi oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Çünkü 2.6.1 yaması şimdiden PTR yani test sunucularında oynanabilir durumda.

2.6.1 yamasıyla birlikte Barbarian, Crusader ve Monk sınıfları yeniden yüksek Greater Rift seviyelerini zorlayabilecek hale geliyor. Aslına bakarsanız tüm karakter sınıflarına özellikle hasar verme ve hasar engelleme konusunda büyük geliştirmeler yolda.

Bu sayede şu anda Softcore türünde 100 ve üzeri, Hardcore'da ise 100'e yaklaşılabilen Greater Rift seviyeleri 120 civarına çekilebilecek gibi görünüyor. Yani her karakter sınıfının verdiği hasar artırılırken, düşmanlardan alacağı hasar da daha az olacak.

Tüm karakter sınıflarında neredeyse tüm setlerin getirdiği bonuslar değişikliğe uğrarken, bu değişikliklerden karakter sınıflarına özel eşyalar da nasibini almış durumda.