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DHMİ'ye yurt dışında şirket kurabilme izni

Reuters
19.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'nin 17 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100 milyon dolar veya TL karşılığı olacak ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sinin yanı sıra şirketin yönetim yetki ve sorumluluğu da DHMİ'de bulunacak.

Kurulacak şirket, DHMİ Yönetim Kurulunun kararı ve DHMİ'nin ilgili olduğu Bakan'ın onayıyla yeni şirket kurmaya veya kurulmuş şirketlere yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak etmeye, yerli ve yabancı kuruluşlarla ya da şirketlerle ortak girişim oluşturmaya yetkili olacak.

 DHMİ, faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi için gerektiğinde başka şirketlere, o şirkete yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak edebileceği gibi anılan faaliyetlerle ilgili hizmetleri bizzat ya da yerli ve yabancı kuruluş ya da şirketlerle iş ortaklığı şeklinde veya bağlı ortaklık, müessese ya da iştirak kurarak da yapabilecek.

Etiketler: DHMİ , Yurtdışı , Şirket kurma
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