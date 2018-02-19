DHMİ'ye yurt dışında şirket kurabilme izni

Kurulacak şirket, DHMİ Yönetim Kurulunun kararı ve DHMİ'nin ilgili olduğu Bakan'ın onayıyla yeni şirket kurmaya veya kurulmuş şirketlere yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak etmeye, yerli ve yabancı kuruluşlarla ya da şirketlerle ortak girişim oluşturmaya yetkili olacak.

DHMİ, faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi için gerektiğinde başka şirketlere, o şirkete yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak edebileceği gibi anılan faaliyetlerle ilgili hizmetleri bizzat ya da yerli ve yabancı kuruluş ya da şirketlerle iş ortaklığı şeklinde veya bağlı ortaklık, müessese ya da iştirak kurarak da yapabilecek.